Gute Geschäfte mit schlechtem Service „Manche Branchen sind darauf ausgerichtet, die Kunden abzuzocken“

Schlechter Service kann einen monatelang beschäftigen. Weil sein Flug von Brüssel verspätet ist, wendet sich Paul Heidhues an die Fluggesellschaft. Er will die Entschädigung, die ihm gesetzlich zusteht. Als er bei Brussels Airlines endlich die vermeintlich richtige Mailadresse gefunden hat, verweist man ihn an eine andere Stelle des Unternehmens. Niemand ist zuständig, niemand weiß was, niemand will ihm helfen.