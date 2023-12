Vereitelter Anschlag in Deutschland Wie Hamas und Hisbollah in Europa mit Schläfern operieren

Potenzielle Attentäter der Hamas bereiten sich auf Anschläge in Deutschland vor – Kenner der Islamisten überraschten die Festnahmen von vier Verdächtigen am Donnerstag nicht. Denn die Hamas operiert als Organisation vielschichtig, explizit auch mit einem einsatzbereiten Auslandsarm.

Also De-facto-Armee kämpft die Hamas von Gaza aus gegen Israel, als politische Partei und soziale Bewegung will sie die palästinensische Gesellschaft beherrschen, als klandestine Terrororganisation mit hartem Kern an Strategen leitet sie ein Netzwerk potenzieller Attentäter an.

Was sind „Schläfer“?

Für den Fall, dass die Hamas in ihren Hochburgen im Nahen Osten vor der Zerschlagung steht, greift sie also auf Unterstützer im Ausland zurück – also letztlich auf Agenten hinter feindlichen Linien, denn noch stehen viele Regierungen im Westen zu Israel. Diese Akteure (die wie im aktuellen Fall keine Palästinenser sein müssen) könnten den Druck dann erhöhen: durch Proteste, durch Lobbying oder durch Anschläge.

Diejenigen, die im Ernstfall für einen Anschlag zu mobilisieren wären, nennt man gemeinhin Schläfer. Sie sind, grob formuliert, die „Zweitschlagskapazität“ der Terrororganisationen. Moderne Staaten wie Israel verfügen dahingehend über Waffen, die auch nach einem massiven Angriff auf die Heimat noch einsatzbereit sind: Die Regierung in Jerusalem hat hochmoderne U-Boote, von denen sich immer einige im Indischen Ozean aufhalten sollen und von dort Iran bombardieren könnten, wenn das Mullah-Regime direkt Israel angreift.

Pakistaner spionierte Attentatsziel aus

Der Iran wiederum arbeitet schon seit Jahren mit der Schläfer-Zweitschlagsoption. So wurde 2017 ein Pakistaner, der in Bremen als Student gemeldet war, in Berlin wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt. Der Mann spionierte offenbar im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden monatelang Reinhold Robbe aus: Der SPD-Politiker war 2010 bis 2015 Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und als Ziel für ein Attentat ins Visier geraten, falls Israel den Iran im Atomstreit attackiert.

Anders, wenngleich verheerender, ist der Fall des tunesischen Asylbewerbers Anis Amri. Der kam zwar schon als radikaler Muslim in Deutschland an, suchte aber – bislang bekannten Informationen zufolge – von hier aus den Kontakt zum „Islamischen Staat“. Amri ließ sich via Kurznachrichten und Telefonaten instruieren, bevor er am 19. Dezember 2016 den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche angriff, 13 Menschen tötete und 54 verletzte.

Der IS war damals noch nicht als Territorialmacht geschlagen. Doch multiethnische Verbände unter Führung kurdischer Kämpfer rückten mithilfe der US-Armee sukzessive auf die Dschihadisten-Zentren zu: Zwei Monate vor dem Anschlag griff die irakische Armee die IS-Hochburg Mossul an, ein halbes Jahr später befreiten kurdische Milizen das syrische Rakka, die De-facto-Kapitale der islamistischen Massenmörder.

Das macht die Annahme plausibel, dass die in Gaza von Israels Armee so heftig bedrängte Hamas auf Attentate im Westen setzen wird. Im Unterschied zur sunnitischen Hamas hat die schiitische Hisbollah, die im Südlibanon herrscht, dahingehend Erfahrungen.

Hisbollah tötete in Berlin

Aktive der Hisbollah planten im Auftrag des iranischen Geheimdienstes über Monate einen Anschlag in Berlin, das sie im September 1992 ausführten: Die Attentäter erschossen vier Exilanten, die kurdisch-iranischen Oppositionellen hatten sich in einem Restaurant getroffen. Zuvor töteten Islamisten in Österreich, Zypern und Frankreich andere Kritiker der iranischen Theokratie.

In Deutschland wird neben der Hamas auch die Hisbollah beobachtet. „Sie propagiert den bewaffneten, auch mit terroristischen Mitteln geführten Kampf gegen Israel als ‚unrechtmäßigen Besatzer palästinensischen Bodens‘, der als ‚legitimer Widerstand´ bezeichnet wird“, heiß es im Verfassungsschutzbericht. Beide Organisationen sind in Deutschland verboten.