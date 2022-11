Wegen diffamierender Falschbehauptungen Schloss-Mentor von Boddien darf Buch nicht weiter vertreiben

Die Autobiographie von Wilhelm von Boddien, Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss, darf in der aktuellen Form von seinem Verlag nicht weiter vertrieben werden. Von Boddien selbst darf die in dem Buch enthaltenen Falschbehauptungen über den Architekten Philipp Oswalt auch sinngemäß nicht weiter verbreiten. Das hat das Berliner Landgericht am 2. November in einer strafbewährten Unterlassungsverfügung entschieden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden