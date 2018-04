Ein fünfjähriges Mädchen ist beim Ballspielen mit anderen Kindern in Rüsselsheim von einem freilaufenden Hund in den Arm gebissen und verletzt worden. Der Besitzer, der noch einen angeleinten Hund dabei hatte, ging nach dem Angriff am Montagabend einfach weiter, wie die Polizei in Darmstadt berichtete.

Um das Mädchen, das durch den Biss stürzte und sich dabei am Bein verletzte, habe sich der etwa 30 Jahre alte Mann nicht gekümmert. Die Polizei sucht ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und hofft auf Zeugen.

Erst kürzlich waren in Deutschland drei Menschen von Hunden getötet worden: In Bad König im Odenwald starb Mitte April ein Baby nach einem Biss des Hundes der Familie. In Hannover waren Anfang April eine Hundebesitzerin und ihr Sohn vom eigenen Hund tot gebissen worden. (dpa)