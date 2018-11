Der Erklärer

Ohne Wolken gäbe es keinen Regen und damit kein Leben an Land. Selbst für Forscher sind sie noch immer ein Geheimnis – eine der größten Unsicherheiten in Fragen der Klimaerwärmung. Man weiß zwar ungefähr, wie viele an welcher Stelle auftreten, aber nicht, wie die Meeresoberflächentemperatur mit der Höhe der Wolken zusammenhängt, wieviel Wasser sich in diesen befindet und welche Rolle Staub dabei spielt. Ohne den können sich nämlich keine Wolken bilden. In jedem einzelnen Regentropfen muss ein kleines Schwebeteilchen stecken. Gäbe es diese sogenannten Aerosole nicht, würden die Wassermoleküle sofort wieder auseinandergerissen; an ein Salzkörnchen, ein Saharastaubpartikel oder einen Pollen dagegen können sie sich heften und so Tröpfchen bilden.

Das Schwierige ist, die Wolke überhaupt zu definieren. Sie hat ja keine harte Kante, der Rand ist ein fließender Übergang von 30 bis 50 Metern. Von der Erde aus sieht das Ganze wie eine schöne Struktur aus, aber wenn man durchfliegt, macht es kurz pfft, es ist weiß – und schon ist es wieder vorbei.

Was man dabei allerdings merkt, sind die Aufwinde. Wolken gibt’s immer dort, wo Luft aufsteigt. Bei Hochdruck, wenn diese nach unten sinkt, lösen sie sich auf. Sie können ein Klima sowohl abkühlen als auch aufwärmen. Denn Wolken reflektieren einen Teil des Sonnenlichts zurück ins Weltall und kühlen den Planeten. In der Nacht halten sie einen großen Teil der thermischen Abstrahlung ins All zurück und wirken so als wärmende Decke. Wie Wolken sich verhalten, wenn die Meere heißer werden, ist überhaupt noch nicht verstanden. Deswegen sind sie auch für die Forschung im Moment so spannend.

Florian Ewald, 32 Jahre, erforscht als Atmosphärenphysiker am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) in Oberpfaffenhofen Wolken und ihr Wirken auf unser Klima.

Die Wetterfühlige

„Wandeln“ heißt die Installation, die ich für die Augsburger Moritzkirche geschaffen habe. Ein Teil zeigt das Verschwimmen von Gewitterwolken mit Gischt vom Meer. Die Fotografie ist 3,50 Meter auf 2,50, in einer Höhe von fünf Metern überm Boden befestigt – Dimensionen, die man selbst im Museum so nicht hat. Je nachdem, wie das Licht darauf fällt, verändert das leicht silbrige Material den Kontrast. Man weiß nicht genau, wo die Wolke beginnt, wo das Wasser endet, das eine große physische Kraft hat, ganz nah kommt. Das ist nicht die Wolke wie man sie aus der Kunstgeschichte und den Kirchen kennt.

Die Arbeit ist auf der Insel Innisheer vor der irischen Westküste entstanden, wo ich ein Stipendium hatte. Ein Ort mit so einer Naturgewalt! Und man selbst mittendrin. Mich haben die Wolken gelockt. Ich wollte sie mal nicht nur aus sicherem Abstand, auf der Wiese liegend, beobachten, sondern selber reingehen, mich einer gewissen Orientierungslosigkeit aussetzen. Den ständigen Wetterwechsel habe ich sehr genossen. Das Atelier hatte ein Riesenfenster Richtung Himmel und Meer. Ich konnte dort den ganzen Tag sitzen und nur durchs Fenster schauen: Wie sich das Licht verändert, wie die Wolken sich ins Bild schieben. Es war unglaublich. Auch, dass man sich über einen so langen Zeitraum erlaubt, etwas zu tun, was keinen direkten Nutzen hat. Das ist ja das Wesen der Kunst.

Was ich auf der Insel gesucht habe, möchte ich mit meiner künstlerischen Arbeit auch beim Zuschauer auslösen: etwas nicht aus einer Distanz zu betrachten, wie ein Wandgemälde, sondern involviert.

Wolken zu fotografieren, ist schwierig, weil das ganz schnell ins Beliebige abrutschen kann. Ich bin kein Landschaftsfotograf, der einen Ort festhalten will. Mich interessiert die Stimmungslage. Ich möchte nicht, dass man sich bei den Bildern überlegt, wo sie aufgenommen wurden. Ich stelle eine Welt zur Verfügung, in die der Betrachter eintreten kann, einen Erlebnisraum parallel zur Wirklichkeit.

Karen Irmer, 44, ist Mitglied Nr. 29 940 der „Cloud Appreciation Society“. Die Installation der Künstlerin ist bis zum 4. November in der Augsburger Moritzkirche zu sehen.