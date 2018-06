„Das ist so, wie wir uns als Wessis die DDR vorgestellt haben“, sagt Lattner. Und vielleicht ist Freutel deshalb auch eher amüsiert als eingeschüchtert, als er auf allen Vieren durch einen Tunnel kriecht und schließlich den Durchbruch in ein West-Kinderzimmer schafft, komplett mit Bravo-Postern, dem Star-Wars-Sternenzerstörer auf dem Schrank und dem Amiga-Computer auf dem Jugendschreibtisch.

Anders als an der echten Mauer gelingt bei „The Room“ rund 80 Prozent der bis dato 75 000 Besucher die Flucht in den Westen. Nach etwa 50 Minuten darf Freutel sich dazuzählen. An seiner DDR-Erfahrung liegt das aber nicht. Nur einmal zahlt sich aus, dass er ein Stück Metall sofort als Schlüssel identifiziert, während die im Westen groß gewordenen Mitglieder seines Teams noch versuchen, mit der eingestanzten Nummer ein Zahlenschloss zu öffnen.

Wenn „The Room“ an „Sonnenallee“ erinnert, dann führt „Prison Break“ beim Veranstalter Final Escape in der Prenzlauer Allee ins „Leben der Anderen“. Etwas beklommen schaut Freutel sich um: Die schwere Stahltür, die sich gerade geschlossen hat, und die grüne Ölfarbe wecken ungute Erinnerungen. Auch die dreckige Pritsche. „Im Knast wurde die tagsüber immer hochgezogen, damit man sich nicht hinlegen konnte“, erzählt er.

Die Haft hat ihre Spuren hinterlassen

Freutel selbst saß unter anderem in der Haftanstalt Rummelsburg, manchmal mit 27 weiteren Dissidenten in einer Zelle. Das war deutlich weniger düster als in jenen klaustrophobischen Kammern, aus denen es jetzt wieder gilt, binnen 60 Minuten einen Weg in die Freiheit zu finden. Ihre Spuren hat die Haft trotzdem hinterlassen. Seit er im Knast war, lässt er zu Hause immer Fenster und Türen offen, sagt Freutel nun doch ein wenig nervös. Also lieber schnell anfangen, umso rascher ist man raus.

Dass Leute diesen Nervenkitzel suchen, versteht Freutel, der Führungen durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen geleitet hat, dennoch. „Es ist ja durchaus eine Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, sagt er, nach einmal mehr erfolgreich simulierter Republikflucht. Vielleicht kann man sich nachher besser in diesen Aspekt der DDR-Geschichte einfühlen, weil einen die Erfahrung berührt hat.

Und tatsächlich gehen die Spiele nicht spurlos an Freutel vorüber, wie sich bei „Make a break“ in Friedrichshain zeigt. Wenn auch nicht so wie gedacht.

Schneller! Die Uhr läuft!

Das DDR-Szenario „Tear down this wall“ in der Müggelstraße ist etwas anders gestaltet. Statt Ausbrecher mimen die Spieler Agenten, deren Auftrag es ist, in den Westen zu gelangen, um dort mit einem Funkspruch und ihrem erbeuteten Wissen den Mauerfall auszulösen. Wer an „Der Spion, der aus der Kälte kam“ denkt, liegt nicht ganz falsch. Es geht um Aktenkoffer, Morsezeichen, Walkie-Talkies – und gut im Kopfrechnen sollte man auch sein.

In der Hektik, die bei den Spielen entsteht, vergisst so mancher, dass er mit Kriegsdienst früher wenig anfangen konnte. Foto: Bernhard Freutel

An dem rumpligen Charme der Altbauwohnung, in der der Raum untergebracht ist, stört sich Freutel nicht. Eher an der unwahrscheinlichen Story. „Dass da ein Wachmann direkt vor der Mauer schläft, so ein Quatsch“, sagt er, während er dessen Taschen auf der Suche nach Hinweisen durchsucht. Der Dopaminausstoß, der jedes erfolgreich gelöste Rätsel begleitet, entfacht trotzdem zuverlässig sein Jagdfieber. Schneller! Die Uhr läuft! Als sich der Zugang zum Keller auftut, stürmt er voran und entsperrt im Alleingang eine Waffenkammer mit einem beim Wachmann gefundenen Code.

Am Ende mag er, der in der DDR seinen Wehrdienst nur widerwillig leistete, sich gar nicht mehr von der gefundenen Kalaschnikow trennen.