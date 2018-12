Mr. Sissay, Sie haben eine große Familie, vier Halbschwestern, drei Halbbrüder. Treffen Sie sich alle an den Feiertagen?

Sie leben auf der ganzen Welt verstreut, wir haben keinen Kontakt. Mit meiner Mutter, sie wohnt heute in New York, telefoniere ich zwei Mal im Jahr.

1967 kam sie aus Äthiopien zum Studieren nach England, stellte dort fest, dass sie schwanger war, und wollte Sie nur so lange in Pflege lassen, bis sie fertig war. Stattdessen gab der Sozialarbeiter Ihnen einen neuen Namen, nämlich seinen – Norman – und sagte der Pflegefamilie, sie könnte Sie behalten.

Ich wurde meiner Mutter gestohlen, meiner Identität und Familie beraubt. Erst als ich mit 18 aus dem System entlassen wurde, bekam ich meine Geburtsurkunde, auf der Lemn Sissay stand, und einen Brief meiner Mutter, in dem sie darum flehte, mich zurückzubekommen.

Sie haben Ihre Lebensgeschichte und das Los von Pflegekindern immer wieder zum Thema gemacht, in Gedichten und einem Drama, in Fernsehdokumentationen und Radiosendungen, Sie arrangieren opulente Weihnachtsfeste für junge Leute, die im Heim waren. Jahrelang haben Sie nach Ihrer leiblichen Familie gesucht. Als Sie sie endlich gefunden hatten, wurden Sie da nicht mit offenen Armen empfangen?

Man kann nicht einfach als Erwachsener irgendwo reinplatzen und sagen, hey, ab heute bin ich der älteste Bruder, es gibt Dinge über eure Mutter, von denen ihr keine Ahnung habt. Ich habe zu viel von ihnen verlangt: Sie wussten nichts von meiner Existenz. Und meine Mutter – als ich das erste Mal vor ihr stand, kurz vor Weihnachten, war ich kein kleiner Junge, sondern Anfang 20. So alt wie mein Vater, mit dem sie nie richtig zusammen war, zur Zeit meiner Zeugung.

In Ihrem Drama „Something Dark“ haben Sie einige Worte geschwärzt, als es um deren Umstände geht.

Ich kann Ihnen nicht sagen, was für verheerende Folgen diese Stelle hatte. Ich hatte die Regeln von Familie nicht verstanden, wusste nicht, dass es da ebenso sehr um das geht, was man nicht sagt, dass Geheimnisse Familien auch zusammenhalten. Ich dachte, man erzählt einfach seine Wahrheit. Für meine Geschwister war ich wie eine Explosion. Jetzt vermittle ich meine Geschichte auf der Bühne.

Lemn Sissay Der von der Queen ausgezeichnete Lyriker, Dramatiker, Performer und Kanzler der Uni Manchester ist viel unterwegs. Beim Interview im Londoner Soho House wirkt Sissay, bekannt für seine ungeheure Bühnenpräsenz, müde, verstört. Wochen später, beim zweiten Gespräch, wird er erzählen, dass er sich in einer Phase der tiefen Depression befand.

Sie haben sogar das Gutachten eines Psychologen über Sie von einer Schauspielerin im Londoner Royal Court Theatre vortragen lassen. Sie saßen mit auf der Bühne und hörten den Bericht, genau wie die Zuschauer, zum ersten Mal. Das klingt ziemlich exhibitionistisch.

Die Bühne ist für mich ein sicherer Ort. Allein zu Hause hätte ich den Report nicht lesen können. Vom Publikum kam mir so viel Sympathie und Wärme entgegen. Der Abend, und es gab nur diesen einen, hatte alles, was gutes Theater haben sollte: Er hat Menschen bewegt, hatte Tiefe. – Es tut mir leid, es fällt mir gerade sehr schwer, zu reden. Ich arbeite an meiner Autobiografie, für die ich meine Akten angucken musste, alles, was über mich als Kind geschrieben wurde. Das bringt mich total durcheinander. Alle drei Monate wurde ein Bericht über mich verfasst. Alle drei Monate!

Was stand da drin?

Die ganzen Urteile, die nonstop über mich gefällt wurden. An der Grundschule haben mich andere Kinder Nigger genannt, mein Spitzname lautete „Kreidebleich“. Ab und zu kam ich dann mit einem blauen Auge nach Hause. In dem Bericht steht nicht, wie schlimm das war, was die anderen getan haben. Es hieß nur: Norman ist aggressiv, wenn es um seine Hautfarbe geht.

Was hat Sie besonders schockiert?

Dass meine Pflegeeltern mich offenbar als Bedrohung ihrer eigenen Kinder gesehen haben. Mir wurde die Schuld dafür gegeben, dass mein Bruder Christopher introvertiert war. Ich war ein fröhlicher Junge, habe alle angestrahlt, und die Leute lächelten zurück – meine Eltern hatten das Gefühl, dass ich ihren leiblichen Sohn in den Schatten stelle. Dabei war ich einfach nur ich selbst.

Ihre Eltern, sehr fromme Baptisten, schickten Sie mit Beginn der Pubertät ins Heim. Der Teufel stecke in Ihnen, sie wollten Sie nie wiedersehen.

Sie haben die Verbindung wie mit der Guillotine abgeschnitten. Ich hatte Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel, Großeltern, der schottische Opa war ganz vernarrt in mich. Alles – und von einem Tag auf den anderen nichts. Ich war zwölf und habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass sie sich nie wieder melden würden. Das war wie Verrat in Zeitlupe. Sie waren doch meine Mom and Dad! Ich nehme an, dass sie den anderen den Kontakt zu mir verboten haben. Am deutlichsten wird mir das, was sie mir angetan haben, immer in der Weihnachtszeit, wenn Familien zusammenkommen.

2013 haben Sie in Manchester die erste Weihnachtsfeier für ehemalige Pflegekinder zwischen 18 und 25 initiiert. In diesem Jahr wird es 17 solcher Christmas Dinners im ganzen Land geben. Geschenke spielen dabei eine zentrale Rolle.

Ich weiß noch, wie lieblos die Präsente im Kinderheim wirkten. Einmal habe ich einen Radiowecker bekommen, aber ohne die nötigen Batterien, ich konnte ihn gar nicht benutzen. Und die Mitarbeiter waren dort, weil sie dafür bezahlt wurden, nicht, weil sie da sein wollten.

Wie vermeiden Sie, dass so ein Christmas Dinner zur reinen Mitleidsaktion wird?

Zum Beispiel, indem in jedem Festkomitee Künstler vertreten sind. Extrem wichtig ist, dass das Ganze nichts Institutionelles hat. Dass die Ehrenamtlichen keine Schilder tragen, auf den Toiletten richtige Handtücher liegen, ganz genau gecheckt wird, ob die Namen auf den Geschenkanhängern richtig geschrieben sind. Es kommt auf die Details an. Das Schöne am Weihnachtsdinner ist, dass es keine Erwartungen an die Gäste gibt, etwa dass sie zu Vorbildern werden. Sie sollen es sich einfach gut gehen lassen.

Und Sie sind der Strippenzieher?

Nein, es gibt keine Zentrale, keinen Boss, ich bin nur der PR-Mann.

Naja, mit Ihrer Stiftung geben Sie jedem Komitee eine Grundfinanzierung.

Fast alles wird gespendet, die Arbeit und Zeit der Freiwilligen, Geld, das Festessen, Präsente, Gutscheine. Und zwar von Menschen und Firmen vor Ort. Die Kids bekommen das Gefühl, dass die Community sich um sie kümmert, sie schätzt. Und durch das ganze Fundraising wird auf die Pflegekinder aufmerksam gemacht. Die sind ja unsichtbar, wenn sie im Heim leben.