Haben Sie Sächsisch lieben gelernt?

Nee. Sorry. Und auch nicht die damals schon krass ausgeprägte rechte Szene. Wenn ich heute Politiker höre: Wo kommen denn die ganzen AfD-Wähler her, denke ich, wo seid ihr Anfang der 90er Jahre gewesen? Als die am helllichten Tag mit Hitlergruß durch die Straße marschiert sind? Wenn du die Polizei angerufen hast, hatte die überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. In Leipzig gab es die National Befreite Zone Grünau, da haben Rechte patrouilliert. Einmal sind wir mit unserem bunt bemalten VW-Bus reingefahren, haben geparkt, und die Nazis haben versucht, den Bulli umzuwerfen. Haben von außen gegen die Scheiben geklatscht, erst mal mit der flachen Hand, dann angefangen, das Auto aufzuschaukeln. Ich bin voll aufs Gas, aber das war Alltag.

Hat Ihnen das Angst gemacht?

Als die an dem Bus rumgerüttelt haben, hatte ich total Schiss. Ich linke Zecke mit meinen Dreadlocks. Wäre ich farbig gewesen, hätte ich bei jedem Gang auf die Straße Panik gehabt.

Denken Sie, man hätte damals stärker einschreiten müssen?

Hallo, natürlich, volles Rohr. Und das war Leipzig, ich will nicht wissen, wie das in der Umgebung in irgendwelchen kleinen Käffern war. Das gehörte schon Ende der 80er Jahre zum Widerstand gegen das System. Wenn du in einem kommunistischen Staat aufwächst, ist Rechts-Sein der Protest. So wie wir Punks waren als Antikapitalisten.

Wenn Sie sich die Ausschreitungen in Chemnitz Ende August angucken, sehen Sie eher ein Rassismusproblem oder die Folgen der nicht aufgearbeiteten Wendeerfahrung?

Also Letzteres glaube ich gar nicht. Diese Legende vom abgehängten Ostler, der das in Aggression umsetzt. Ich glaube, wir haben kein Problem mit akuten Gewalttätern. Das ist eine vergleichsweise kleine Zahl, vielleicht ein paar tausend. Wenn ich Ostdeutschland betrachte, sehe ich das Problem viel eher darin, dass es Rückenwind aus einem bürgerlichen Milieu gibt. Und an der Stelle habe ich keine Lust, diese Abgehängten-These zu akzeptieren, weil die nach Rechtfertigung klingt. Nach dem Motto, wir sind ja selber Opfer.

Soll man mit den Nazis reden, oder ist da eine rote Linie überschritten?

Für mich ist die entscheidende Frage nicht das Reden mit denen, mein Problem ist das Reden über die. Seit spätestens Anfang 2016 haben wir einen überdominierten Diskurs. Zunehmend wird das zum Metathema, also was darf man sagen, mit wem darf man sprechen, wie viel darf man reden. Das halte ich für grundfalsch. Ist natürlich schwer, es sein zu lassen. Dafür müsste man ja die Medien auf Knopfdruck abschalten.

Besteht da nicht die Gefahr, wenn sie es ignorieren, könnte Schlimmeres folgen?

Ich habe an der Stelle so einen negativen Reflex: Ihr Saubeutel geilt euch dran auf. Das stimmt gewiss nicht in allen Redaktionen, ich weiß, dass dort darüber diskutiert wird, ob man bei einem Gewaltverbrechen schreibt, dass der Tatverdächtige ein Iraker war, also wo die Informationspflicht endet und wo die Diskursverantwortung beginnt. Aber dann gucke ich mir die Talkshow-Themen an und denke, kommt schon, ihr stürzt euch doch nur darauf, weil es medial so verdammt sexy ist. Weil es nach wie vor das Skandalöseste ist, was du in Deutschland machen kannst. Mit Rechten reden.

Sie sitzen selbst als eine der wenigen Frauen in Talkshows. Über was würden Sie lieber reden?

Solange die über die AfD diskutieren, gehe ich da nicht hin. Warum reden wir nicht mal über Arbeit? Überlegen uns, ob wir nicht eine neue Definition dieses Gedankenkonzepts brauchen. Geht dieses „immer schneller, immer weiter“ noch, wenn unsere Ressourcen endlich sind und alle Wirtschaftsforscher prognostizieren, dass ganze Jobbranchen wegen der Digitalisierung vom Aussterben bedroht sind? Arbeit soll ja heute Selbstverwirklichung sein. Die Identität baut sich auf den Job auf. So werden wir alle zu Selbstausbeutern. Schlecht gerüstet für die Zukunft.

Identifizieren Sie sich über Ihren Beruf als Schriftstellerin?

Das ist keine Arbeit. Also wirklich, wirklich, wirklich nicht.

Berufung?

Eher Hobby. Ich verbringe damit so wenig Zeit, im Schnitt eine Stunde am Tag, dass ich das nicht als Arbeit definiere.

Also sind Sie ...

... eine gut bezahlte Arbeitslose. Ich habe mich tatsächlich, als ich entschieden habe, die Schriftstellerei zum Beruf zu machen, vor allem an dieser Frage aufgehalten. Packe ich das, mein Leben im beruflichen Nichts zu führen? Kann ich mit Kunst genug Geld verdienen, dass die Familie davon leben kann und ich mich gleichzeitig als kompletter Mensch fühle?

Aha, sogar Sie haben sich selbst verwirklicht.

Schreiben ist natürlich eine Selbstverwirklichung, Kunst ist die Urmutter des Selbstausdrucks. Aber ich meine was anderes, wenn ich von Arbeit rede. Was mache ich von acht bis 18 Uhr, und wie fühle ich mich dabei? Wenn ich ins Büro gehe, meine Kollegen treffe, meine Aufgaben kriege. Was ist mein Status? Dieses komplexe System mit seinen Sozialstrukturen, seinen Dynamiken. Die Arbeitslosen, die ich kenne, leiden am meisten nicht an wirtschaftlicher Armut, sondern an Schuldgefühlen: dem Eindruck, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören. Auch das ist symptomatisch für unsere Zeit.