Am nächsten Tag ist der Hinterreifen platt. Ist jemand herumgeschlichen, oder haben die kilometerlangen Waldwege ihn zum Aufgeben gezwungen? Aufpumpen hilft nichts. Ein neues Fahrrad muss her. Natürlich kann Christian Börne helfen.

Der Wind treibt den Nebel vom See über die Wiesen, die Sonne beginnt die Eiskruste zu schmelzen, sie knackt und ächzt. So kann es bleiben. Der Radweg führt teilweise direkt am Wasser entlang und ist asphaltiert. Ein flacher Traum.

Nach etwas mehr als zwei Stunden biegt man auf die Zufahrt von Gut Vorbeck ein, das ein bisschen landeinwärts liegt. Der zweigeschossige weiße Putzbau mit dem Säuleneingang wurde1912 erbaut, 2010 renoviert und ist inzwischen ein Hotel, umgeben von Pferdeställen und einem Golfplatz. Gewieher, erst mal den Haflinger streicheln. Tagestouristen sitzen im Gutscafé und trinken Bier. Hinter dem Haus plätschert die Warnow vorbei. Es tut gut, die Füße ins eiskalte Wasser zu halten.

Jetzt ist es Zeit für das Schloss

Wieder der einzige Gast, doch nach der Eingewöhungsphase in Seewisch fühlt es sich diesmal nach Gutsherrin an. Als alle Angestellten weg sind, raus aus dem Zimmer, Kronleuchter in der Lobby an. Die braunen Ledercouches messen sicher zweieinhalb Meter. Deren Sitzflächen sind so groß, dass die Füße in der Luft baumeln, wenn man ganz nach hinten an die Lehne rutscht.

Abschalten. Die Gäste kommen nach Gut Vorbeck, um zu golfen und zu reiten. Foto: Marieke Sobiech

Im ersten Stock befindet sich eine kleine Bibliothek, also ein Schrank voller Bücher und daneben ein Ohrensessel, Wasserkocher, Tassen und Teebeutel. Und nun den Abend genießen mit einem guten Buch, vielleicht noch eine Weile auf dem breiten Balkon stehen und sich über die frische Landluft freuen. Im Schrank steht „Das Kapital“, lieber nicht, bei gerechter Verteilung kommen Gutsherrinnen sicher schlecht weg. Dann lieber ein Cotton-Krimi.

Der letzte Abschnitt der Reise führt an der Südspitze des Sees entlang, doch nach einem Wolkenbruch hilft nur die Flucht mit dem Fahrrad in die Straßenbahn. Zum Glück ist die Endhaltestelle Hegelstraße nahe, umgeben von Plattenbauten. Die Tram kutschiert einen mitsamt Rad zurück nach Schwerin.

Ausstieg am Marienplatz. Von dort sind es nur ein paar Minuten zur Schlossinsel. Jetzt, wo man sich tagelang so herrschaftlich gefühlt hat, ist es Zeit für das Schloss. Die meisten Räume sind durch den Landtag belegt, doch in gut 30 Zimmern ist ein kleines Museum untergebracht.

Rubens, Rembrandt und Max Liebermann

Besucher schlendern durch das Teezimmer, das Blumenzimmer, den Thronsaal. Knarrender Holzboden, Ölgemälde, mannshohe Vasen, Geschenke aus Russland. Beim Bewundern der detaillierten Stuckarbeiten erzählt die Führerin, dass das gar kein Stuck aus Gips sei, sondern vergoldetes Papiermaché. Der Bauherr Georg Adolf Demmler hat das Papier aus der ganzen Stadt zusammentragen lassen. Bröckelt etwas von der Verzierung ab, könne man alte Zeitungen erkennen.

Der Grund für den Papierstuck: Das Schloss musste so leicht wie möglich sein, der Untergrund auf der Insel ist nicht so stabil. Man denkt an die riesigen Türme, die goldene Kuppel, das Reiterstandbild von Niklot an der Fassade, und dann sollen Verzierungen aus Papiermasché den Unterschied gemacht haben?

Auf fast 12 000 Quadratmeter erstreckt sich das Gelände von Gut Vorbeck. Das großzügige Anwesen ist umgeben von Pferdeställen und... Foto: Winstongolf

Neben der prunkvollen Residenz hat Großherzog Friedrichs Franz II auch ein Museum errichten lassen. Die steilen Stufen hinauf, die Oberschenkel brennen, ausgezehrt vom Radfahren der letzten Tage, und ab durch den Säuleneingang. Die Räume erinnern an das Schloss, wenn man von den Fischgrätböden absieht. Hier hängen Rubens, Rembrandt, Casper David Friedrich, Max Liebermann und lagert der „Mecklenburgische Planschatz“. Bis zum 7. Juni sind 600 barocke Architekturpläne und Kupferstiche aus dem 18. Jahrhundert zu sehen.

Vor sieben Jahren wurden sie in der Landesbibliothek entdeckt: Baupläne und Entwürfe für Schlösser, Denkmäler, Gärten oder Brückenanlagen, unter anderem für die Residenzen Schwerin und Ludwigslust. Dabei sind auch Skizzen aus Paris, Rom und Wien, an denen man sich orientierte. Die Herzöge Christian und Ludwig Friedrich, die einen Großteil der Zeichnungen in Auftrag gegeben haben, wollten nicht hinten anstehen, wenn es um die Präsentation der Macht ging. Sie wollten in einer Liga mit den europäischen Hauptstädten spielen.

Die Rundfahrt endet am Ziegelsee

Nach so viel geplantem und gebautem Prunk, nach der Rundfahrt um den See, den Schlössern und Gutshäusern, braucht es eine Stärkung. Mundschenk! Im Weinhaus Uhle ging 1751 das erste Glas über den Tresen. Dafür kamen die adeligen Herrschaften sogar aus dem Umland angereist. Getrunken und gegessen haben sie im Rittersaal im ersten Stock. Bunte Glasfenster, helles Parkett, weiße Tischtücher, weiße Stühle. Bis sie fertig waren, mussten die Kutscher unten warten.

Man stellt sich eine urige Kneipe vor. Raue Holzbänke, verschüttetes Bier am Boden. Die Kutscherkneipe gibt es schon lange nicht mehr, heute gehört auch dieser Teil zu einem Nobelrestaurant. Die edle Bar, die schachbrettartig arrangierten Tische und der samtene, rote Teppich passen irgendwie nicht in den Raum.

Spätabends bringt einen das Fahrrad zurück zum Wasser. Die Rundfahrt endet am Ziegelsee. Wieder geht es zuerst durch ein Industriegebiet, dann sieht man ihn schon, den riesigen Getreidespeicher aus dem Jahr 1939, der heute ein Hotel ist. Das Gebäude sieht aus, als hätte man einer Kirche den Turm abgeschnitten und nur den viereckigen Hauptbau stehen gelassen. Sieben Stockwerke fährt der Aufzug hoch, im „Hotel Speicher“. Wieder wartet der Blick auf den See. Diesmal ganz ohne Strapazen.