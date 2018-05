Dabei brauchte es sicher mehr als nur Glück. Gerst hat sich 2008 mit drei Kollegen gegen rund 8000 andere Bewerber durchgesetzt. Klar, er musste körperlich und geistig fit sein, und er braucht ein extrem leistungsfähiges Gedächtnis, um diese Notfälle im Raumschiff und all die Alternativpläne händeln zu können. Aber ein Großteil dieses Auswahlverfahrens zielt auf die Psyche ab. Schließlich muss Gerst es mit fünf anderen Menschen mehr als ein halbes Jahr lang aushalten. In einer Extremsituation: Sie sind dann die einzigen sechs Menschen, die gerade nicht auf der Erde sind – und auch nicht mal eben so zurückkönnen, wenn sie Streit haben.

Tatsächlich demonstriert Gerst oft eine extreme Ausgeglichenheit. Eine Ausstellungseröffnung im Februar 2017 in Künzelsau, Gersts schwäbisch-fränkischer Heimatstadt. Radioreporter recken ihm ihre Mikrofone entgegen, Kameraleute schieben sich zwischen die Zeitungsleute, um möglichst wenige Hinterköpfe im Bild zu haben. Gerst steht an einem Stehtisch im Rathaus, ein bisschen ratlos zwar, welche Wünsche er zuerst berücksichtigen soll, aber mit der zuversichtlichen Ausstrahlung einer Kinderkrankenschwester.

Ihm ist wichtig, dass vor allem die lokalen Medien an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Geduldig spricht er die Grüße an die Hörer eines Radiosenders nach, die ihm eine junge Mitarbeiterin diktiert. Nur vergisst sie diese und jene Hörergruppe, und es muss ja alles korrekt sein – also wiederholt Gerst seine Grüße.

Er nimmt ein Fossil aus der Region mit

Gerst ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen, beinahe jeder im Ort reklamiert für sich, Deutschlands berühmten Raumfahrer wenigstens über ein paar Ecken persönlich zu kennen. Und Gerst vermittelt eine für seine Generation schon unübliche Heimatverbundenheit. Auf die Reise zur ISS im Jahr 2014 nahm er ein Kleeblatt aus seinem Garten mit, Familienbilder und einen Füllfederhalter seiner alten Schule. Der Rektor unterschreibt damit heute die Zeugnisse. Aus dem All gab er eine Live-Schaltung auf den Marktplatz, und kaum zurück, erschien Gerst persönlich auf der Festwiese für eine Willkommensparty. Diesmal nimmt er ein Fossil aus der Region mit, und am Rathaus läuft ein öffentlicher Countdown, der bis zu seinem Start herunterzählt.

Wahrscheinlich braucht es diese Entschlossenheit und innere Ruhe in Extremsituationen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Der heute 41-jährige Gerst hat schon als Wissenschaftler den einen oder anderen Forschungsaufenthalt unter unwirtlichen Bedingungen in der Arktis verbracht, im Zelt bei unvorstellbarer Kälte, monatelang mit nur wenigen Mitmenschen an einem Ort, der alles andere als lebensfreundlich ist. Und er hat auch von diesen Expeditionen zu den südlichsten aktiven Vulkanen der Erde beeindruckende Fotos mitgebracht. Von daher hat sich gar nicht so viel geändert: Gerst erlebt Extremes und schickt Fotos. Nur neuerdings eben von außerhalb der Erde auf die Erde – nicht ohne stets zu betonen, wie faszinierend unsere Heimat und wie bedroht sie gleichzeitig ist.

"Das hat mich umgehauen"

Wenig später, bei einem Gespräch auf dem Flur des Rathauses, erinnert sich Gerst mit ungewohnt ernstem Gesicht an diese Bilder. „Mir war nicht klar, wie viel Regenwald am Amazonas schon fehlt. Das kann man von oben deutlich sehen. Oder die dünne Atmosphäre. Ich bin Geophysiker, ich weiß schon vieles, aber das hat mich umgehauen.“

Dass Gerst über Social Media kontinuierlich auch von diesen Sorgen berichtete, hat der bemannten Raumfahrt einen großen PR-Erfolg verschafft. Dabei ist sein Ziel vermutlich tatsächlich, die Menschen aufzurütteln. Hat er das erreicht? Verändert sich etwas? „Schwer zu sagen“, antwortet Gerst nachdenklich. „Vieles, was unsere Welt verändert, geschieht in kleinen Schritten.“