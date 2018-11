Bei einem Angriff auf Gäste eines Lokals in Kalifornien hat es zwölf Tote gegeben. Dies sagte der Sheriff der Stadt Thousand Oaks. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze sowie ein Polizeibeamter, teilte Sheriff Geoff Dean am Tatort mit. Außerdem seien mehr als ein Dutzend Menschen bei der Schießerei verletzt worden.

Der Polizeibeamte Ron Helus sei ein "Sheriff Sergeant" mit 29 Jahren Berufserfahrung gewesen, so Sheriff Dean weiter. Er sei zusammen mit einem Kollegen als erster am Tatort gewesen, "um Leben zu retten". Er sei angeschossen worden und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Zuvor soll ein Mann auf Gäste in einem Lokal geschossen haben. Die Polizei gab an, sie habe den mutmaßlichen Schützen inzwischen unter Kontrolle. Der Mann sei in der Bar und wurde „ausgeschaltet“, sagte Captain Garo Kuredijian vom Büro des Sheriffs des Bezirks Ventura County.

Ein Mitarbeiter des Sheriffs im Bezirk Ventura County sprach zunächst von sechs Verletzten, später meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend elf Verletzte. Nach Angaben der Sicherheitskräfte ist darunter auch ein Polizeibeamter. Der Sender ABC7 berichtete von einem Toten.

In dem Lokal fand gerade eine Party für College-Studenten statt

Der Vorfall ereignete sich späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der „Borderline Bar & Grill“ in der Stadt Thousand Oaks. In dem beliebten Country-Lokal fand zu dieser Zeit eine Veranstaltung für College-Studenten statt.

Ein Zeuge sagte ABC zufolge, ein Schütze habe auf einen Wachmann geschossen und Rauchbomben geworfen. Dann habe er das Feuer auf die anderen Menschen in dem Lokal eröffnet. „Er hat einfach weiter geschossen“, sagte der Zeuge. Der Schütze habe demnach ausgesehen, als komme er aus dem Nahen Osten. Der Zeuge beschrieb ihn als dunkel gekleidet, mit Bart und dunkler Kopfbedeckung. Ein anderer Zeuge sagte, er habe die Kassiererin mit einer Handfeuerwaffe erschossen.

Die "Los Angeles Times" meldete unter Berufung auf die Polizei, es seien mehr als 30 Schüsse abgefeuert worden. Ein Zeuge sagte der Zeitung, ein Angreifer sei gegen 23.30 Uhr in die Bar gerannt sei und habe mit einer schwarzen Pistole um sich geschossen. "Er hat viel geschossen, mindestens 30-mal. Ich konnte immer noch Schüsse hören, nachdem alle draußen waren", sagte der Zeuge. (dpa, AFP)