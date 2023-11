Weniger Cholesterin durch Crispr-Genschere Erste experimentelle Behandlung von Menschen

Es ist wie ein Fluch, der ungefähr einen von 300 Menschen trifft: Ungünstige Genvarianten führen zu stark erhöhten Cholesterinwerten. Insbesondere das sogenannte LDL-Cholesterin schwimmt dann im Blut und lagert sich im Lauf des Lebens in den Arterien ab. Unbehandelt sterben die Betroffenen oft urplötzlich in jungen Jahren an Herzinfarkt oder Schlaganfall. Andere Menschen haben Glück in der genetischen Lotterie: Ihr Blut enthält ungewöhnlich wenig LDL-Cholesterin, sie erleiden fast nie einen Herzinfarkt.