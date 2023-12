Wie heißt sie denn nun, Frau Schulleiterin? „Unsere neue Grundschule hat einen Namen gefunden“

Spandau neueste Schule hat einen Namen gefunden. Und der passt gut zu Spandau, denn … Trommelwirbel! … die Grundschule an der Goltzstraße will sich ab 2024 „Havel-Grundschule“ nennen. Das verriet jetzt Schulleiterin Constanze Rosengart dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Ihre neue Schule in Hakenfelde (im Sommer eröffnet) trug bisher den sperrigen Behördennamen „05G31“. 05 ist das Behördenkürzel für Spandau, G steht für Grundschule – und weil es die 31. Grundschule von Spandau ist … 05G31 also. Klingt nicht nur in Kinderohren langweilig. Aber wie kam es nun eigentlich zum Namen?