7500 Dollar auf die Hand Wie Kanada Wohnungslosigkeit durch Bargeldhilfen bekämpft

Wer heute durch Berlin läuft, wird zwangsläufig mit dem Thema Wohnungslosigkeit konfrontiert. Ob in der U-Bahn bei der Frage nach etwas Kleingeld oder in Zelten unter den Brücken der Stadt – die zahlreichen wohnungslosen Menschen lassen Zweifel an der Fortschrittlichkeit der Hauptstadt aufkommen. Ein Blick auf andere Städte zeigt allerdings auch, dass die grassierende Wohnungslosigkeit kein exklusives Problem Berlins ist. Eine neue Studie hat untersucht, wie sich Einmalzahlungen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit eignen.