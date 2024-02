Abgasmanipulation in Diesel-Autos : Kraftfahrt-Bundesamt findet unzulässige Abschalteinrichtung bei BMW

In Diesel-BMWs vom Typ X3 sei die Schadstoffminderung in unzulässiger Weise reduziert worden, so das KBA. In Deutschland sollen 33.000 Fahrzeuge betroffen sein.