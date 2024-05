Alle zehn Jahre neue Rauchmelder Lebensretter oder Geldmacherei?

Dort liegen sie auf einem riesigen Haufen und piepsen so lange vor sich hin, bis ihre Batterien irgendwann den Geist aufgeben. Zehntausende Rauchmelder, die nach zehn Jahren von der Decke abmontiert wurden und durch neue ersetzt werden mussten. Es war der Großauftrag einer Wohnungsbaugesellschaft an Kai D.*, Schornsteinfegermeister auf dem Lande. Er hat die alten Rauchmelder erstmal in seiner Scheune gelagert.

Ein riesengroßer Haufen Müll. Das ist die weniger beachtete Seite der Rauchmelderpflicht, die seit diesem Jahr in allen 16 Bundesländern für privaten Wohnraum in Deutschland gilt.

Zuletzt war Sachsen dran. Am 1. Januar ist dort die Übergangsfrist für Bestandsbauten abgelaufen. In Berlin und Brandenburg gilt die Pflicht seit 2021, in Schleswig-Holstein seit 2011 und schon seit 2010 in Mecklenburg-Vorpommern, informiert die Initiative „Rauchmelder retten Leben“. Eine ähnlich umfassende Rauchwarnmelderpflicht für private Wohnräume hätten in der EU außer Deutschland nur noch Österreich, Großbritannien und Irland.

Kaum umstritten. Die weißen Plastikgeräte mit einer Batterie darin hängen in Schlafzimmern, Kinderzimmern, Wohnzimmern und Fluren unter der Decke und schlagen bei Rauchentwicklung mit lautem Piepsen Alarm. © iStock/ArhendriX

Es sind zylinderförmige, weiße Plastikgeräte mit Batterie, die in der Regel in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren, zum Teil in Wohnzimmern, unter der Decke hängen und meistens optisch funktionieren, per Lichtschrankenprinzip. Bei Rauchentwicklung schlagen sie mit einem lauten Piepen Alarm, damit sich Brände nicht unbemerkt ausbreiten und Menschen durch Rauch sterben, werben die Hersteller und auch der Deutsche Feuerwehrverband (DFV), Brandschutzexperten und der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.

364 Menschen kamen im Jahr 2021 in Deutschland durch Rauch, Feuer oder Flammen ums Leben.

Auch Schornsteinfegermeister Kai D. sagt, er halte Rauchmelder für „effektiv“.

Doch bieten die Geräte tatsächlich mehr Brandschutz – oder spielt der massenhafte Einbau der Warnmelder vor allem Unternehmen in die Hände, die an der Produktion, Installation und regelmäßigen Wartung der Rauchmelder verdienen?

Ein Anruf bei Jochen Zehfuß, Brandschutzexperte und Professor an der Technischen Universität Braunschweig. „Rauchmelder erhöhen die Chance, dass Brände frühzeitig erkannt werden“, sagt er. Besonders nachts seien Brände sehr gefährlich, denn das dabei entstehende, lebensgefährliche Kohlenstoffmonoxid sei nicht zu sehen und geruchlos. „Wenn man schläft, wird man davon nicht wach.“ Auch Zehfuß hat in seinem Haus Rauchwarnmelder aufgehängt.

Doch er sagt auch: „Der Vorteil ist schwer messbar. Wie kann man erfassen, dass jemand nicht gestorben ist, weil das Gerät einen Brand frühzeitig angekündigt hat?“

An der Zahl der Menschen, die durch Brände sterben, kann man die Wirkung von Rauchmeldern offenbar auch nicht nachweisen. Ein Blick in die Statistik des Feuerwehrverbandes zeigt: Schon bevor die Pflicht für Rauchwarnmelder eingeführt wurde – in Neubauten 2003 in Rheinland-Pfalz und dann schrittweise und auch in Bestandsbauten in ganz Deutschland – sank die Zahl der Brandtoten rapide: Bereits von 1990 bis 2010 hat sie sich fast halbiert, von 787 auf 373.

Danach gab es keine großen Veränderungen mehr, der Wert schwankt seitdem zwischen 355 und 388. Im Jahr 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, starben 364 Menschen durch die „Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen“. Der Verband bezieht sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

„Die Art zu heizen hat sich geändert“, erklärt sich Zehfuß diese Entwicklung. Offene Feuer, Kamine, Öfen seien oft ersetzt worden durch sicherere Systeme. Auch Lebensgewohnheiten hätten sich geändert. Rauchen in der Wohnung sei seltener geworden, sich im Bett vor dem Einschlafen noch eine Zigarette anstecken, das gebe es heute kaum noch. „Und es gibt auch keine Röhrenfernseher mehr, die immer wieder mal implodiert sind und Feuer ausgelöst haben“, sagt der Brandschutzexperte.

197.000 Mal im Jahr im Einsatz, um Brände zu löschen

Was die Rauchmelderpflicht offenbar auch nicht verändert hat: Nach der Statistik des Feuerwehrverbandes waren die Feuerwehren im Jahr 2000 mehr als 197.000 Mal im Einsatz, um Brände zu löschen. 21 Jahre später – und trotz der ab 2003 schrittweise eingeführten Pflicht – ist diese Zahl so gut wie gleich hoch geblieben.

Drinnen wird weniger geraucht. Sich in der Wohnung, womöglich im Bett vor dem Einschlafen, noch eine Zigarette anstecken, das gibt es heute kaum noch. © picture alliance / dpa/Arno Burgi

Geändert hat sich allerdings eines: die Zahl der Fehlalarme. Sie ist laut DFV in diesem Zeitraum von rund 192.000 auf mehr als 350.000 gestiegen. Hat das etwas mit der Rauchmelderpflicht zu tun? Wie oft rückt die Feuerwehr aufgrund des Alarms eines Rauchmelders aus?

Dazu hat der Feuerwehrverband keine näheren Daten. „Fragen Sie bei den Landesverbänden, den Feuerwehren oder dem Forum Brandrauchprävention nach“, sagt Sprecherin Silvia Oestreicher.

Eine kleine Umfrage ergibt: Die Feuerwehr in Frankfurt am Main habe mindestens einen Einsatz am Tag aufgrund eines Rauchwarnmelders, antwortet ein Sprecher per Mail. Für weitere Informationen verweist er wieder an den Deutschen Feuerwehrverband.

Torsten Kolbe ist Sprecher der Feuerwehr Leipzig. Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ sei auch für die Feuerwehr Informationsquelle, sagt er. Wie oft die Wehr in Leipzig auszieht, weil ein Rauchmelder warnt, werde statistisch nicht im Einzelnen erfasst.

Dazu könne man keine Aussagen treffen, heißt es bei der Berliner Feuerwehr, „da die entsprechenden statistischen Werte nicht erhoben werden“. Der Sprecher verweist auf die Initiative „Rauchmelder retten Leben“.

„Fragen Sie beim Forum Brandrauchprävention nach“, sagt auch der Sprecher der Feuerwehr Leipzig, Torsten Kolbe. Auch für die Feuerwehr selbst sei das Forum, beziehungsweise dessen Initiative „Rauchmelder retten Leben“, Informationsquelle, sagt Kolbe.

Eine Ratgeberseite für Verbraucher und die Feuerwehr

Beim Verein „Forum Brandrauchprävention“ meldet sich am Telefon Claudia Grötschel. Sie ist trotz aller Statistiken sicher: „Durch Rauchmelder gibt es weniger Tote, weniger Verletzte, weniger Sachschäden.“

Grötschel erklärt, was von außen schwer zu durchschauen ist: Der Verein, also das Forum Brandrauchprävention, betreut die vor vier Jahren gegründete Initiative „Rauchmelder retten Leben“, die die Ratgeber-Webseite Rauchmelder-Lebensretter.de betreibt.

In Person ist für die Webseiten-Inhalte Claudia Grötschel zuständig, für die Berliner Marketingagentur Ebiont GmbH. Das Büro der Marketingagentur, hier schließt sich der Kreis, ist auch die Geschäftsstelle des Vereins Forum Brandrauchprävention.

Ist „Rauchmelder retten Leben“ ein unabhängiges Verbraucherportal? Das ist fraglich. © screenshot Rauchmelder-Lebensretter.de

Ob man hier unabhängige Informationen erwarten darf, ist fraglich. Im Forum Brandrauchprävention sind zwar der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) Mitglied, aber auch Hersteller von Rauchmeldern und Dienstleister rund um die Montage, Wartung und Kontrolle. Diese dürften ein nachvollziehbares Interesse an der bundesweiten Pflicht haben.

Wo es am häufigsten brennt, sind keine Melder angebracht Glühende Herdplatte. Viele Brände entstehen hier. © imago images/robertkalb photographien/ROBERT KALB via www.imago-images.de Rauchmelder werden in der Regel in Schlafzimmern, Fluren, Wohnzimmern, Kinderzimmern und Arbeitszimmern aufgehängt. Aber nicht in Küchen, weil es dort, wegen des Rauchs beim Kochen, schnell zu Fehlalarmen kommen könnte. Genau hier aber beginnt es besonders häufig zu brennen. Vier von zehn Wohnungsbränden haben laut dem Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung für öffentliche Versicherer (IFS) in Kiel in der Küche ihren Ursprung, die Hälfte davon auf dem Herd – weil Dinge auf dem Kochfeld abgelegt werden, die dort nicht hingehören.

Medienberichte über Brände sollen die Wirkung belegen

Die Initiative habe Medienberichte „ausgewertet“, sagt Grötschel, um die Wirksamkeit von Rauchmeldern zu belegen. Danach sollen es in Deutschland durchschnittlich 4,1 Menschen pro Tag sein, die von Dezember 2019 bis Februar 2020 durch Rauchmelder vor gesundheitlichen Schäden bis zum Tod gerettet wurden. Im Jahr 2015, als die Pflicht noch nicht bundesweit umgesetzt war, seien im Schnitt nur 1,2 Personen pro Tag gerettet worden, zeigt ein Balkendiagramm auf Rauchmelder-Lebensretter.de. Wie und von wem diese „Auswertung“ durchgeführt wurde, erfährt man nicht.

Die Webseite verlinkt jedoch auf einen weiteren Beleg, die 2020 veröffentlichten Studie „Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht“.

Der Studienautor hat 20 Prozent weniger Sterbefälle nach der Einführung der Rauchwarnmelderpflicht berechnet – und ist Risikoforscher bei Hekatron Brandschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Sulzburg (Baden-Württemberg) ist nach eigener Aussage seit mehr als 60 Jahren „führender Spezialist in der Entwicklung, der Herstellung und im Vertrieb von Systemen des anlagentechnischen Brandschutzes“.

Wie wirksam sind Rauchmelder? Unabhängige Untersuchungen dazu gibt es in Deutschland offenbar nicht. © AA+W - stock.adobe.com/Alexander Kirch

Weitere, unabhängige Untersuchungen zu Rauchmeldern in Deutschland gibt es offenbar nicht.

Zweifel an unabhängiger Information über Rauchmelder

Stutzig macht auch: „Rauchmelder retten Leben“ wirbt auf der Webseite für bestimmte Rauchmelder und Dienstleistungen mit dem Qualitätszeichen „Q“. Ein Link führt zur Seite „q-certified“, wo Unternehmen Informationen finden, wie sie ihre Angebote zertifizieren lassen können.

Auch eine kostenpflichtige Q-Fachkraftausbildung können Interessierte hier buchen, die die „Kompetenz zur Planung, Installation und Instandhaltung von Rauchwarnmeldern“ vermittelt. Ansprechpartner: die Berliner Agentur Ebiont.

Man muss kein Experte sein, um die einen Rauchmelder anzubringen. © imago stock&people/imago stock&people

An solchen Zertifikaten könnten Schornsteinfeger oder Mitarbeiter von Messdienstleistern interessiert sein, die auch Wasser und Strom ablesen. Pflicht sind die Ausbildungen indes nicht. Man muss keine ausgebildete Fachkraft für Rauchwarnmelder sein, um so ein Gerät unter die Decke zu hängen. Haus- und Wohnungseigentümer können das auch selbst machen. Wer Rat braucht, findet Tipps im Internet.

Doch die Nachfrage ist offenbar da. Viele Firmen haben dazu Seminare im Portfolio. Die Firma Hekatron etwa bietet neben Q-Label-zertifizierten Geräten eine Expertenschulung an. Die Ausbildung „QR-Fachkraft und Funkspezialist für Rauchwarnmelder nach DIN14676“ kostet ab 150 Euro.

Allein mit den Geräten dürfte Hekatron Millionen verdienen: „Unsere Genius-Rauchwarnmelder sind millionenfach in Deutschland im Einsatz“, wirbt das Unternehmen auf seiner Webseite.

Ein Markt in der Endlosschleife

Dabei ist das Q-Label nicht das einzige auf dem Warnmeldermarkt: Auch der TÜV Rheinland zertifiziert hier mit dem „international anerkannten TÜV Rheinland Prüfzeichen“ und hat entsprechende Fachkräfteseminare im Portfolio.

Geht man davon aus, dass in den insgesamt 41,3 Millionen deutschen Haushalten jeweils mindestens drei Geräte installiert sind, kommt man auf fast 124 Millionen Rauchmelder bundesweit. Die Batterien müssen, je nach Laufzeit, alle paar Jahre, spätestens aber alle zehn Jahre ausgewechselt werden, wenn auch neue Geräte fällig sind. Die Warnmelder und entsprechenden Serviceleistungen werden also regelmäßig nachgefragt. Es ist ein Markt, der auf Endlosschleife angelegt ist.

Genug Gründe, um die Rauchmelderpflicht in Deutschland neu aufzurollen, jetzt, wo sie bundesweit umgesetzt ist? Nein, eine Rückabwicklung stehe nicht zur Debatte, heißt es vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Dieser gehörte einst zu den standhaftesten Kritikern der Regelung und warnte vor hohen Kosten für die Mieter. Nun sagt der Verbandssprecher: Rauchwarnmelder seien Teil der wohnungswirtschaftlichen Routine geworden.

Und der Brandschutzexperte Zehfuß? Er zweifele zwar nicht daran, dass die Geräte ein Gewinn seien, sagt er. „Der volkswirtschaftliche Nutzen wäre jedoch zu hinterfragen.“ Zehfuß verweist auf die Schweiz, dort hat man anders gerechnet.

Schweiz entschied sich aus „volkswirtschaftlichen Gründen“ gegen die Pflicht

Auch in seinem Land habe man im Zuge der Überarbeitung der Brandschutzvorschriften überlegt, eine Rauchmelderpflicht einzuführen, erzählt Michael Binz. Es sei sogar eine Studie zur Verhältnismäßigkeit in Auftrag gegeben worden. Binz arbeitet für die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) in Bern, Herausgeberin der aktuell gültigen Schweizer Brandschutzvorschriften von 2015.

Michael Binz ist Leiter Brandschutz der Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) in Bern. Er findet, das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen.

„Es klingt vielleicht etwas hart, aber die Schweiz hat sich auch aus volkswirtschaftlichen Gründen gegen die Pflicht entschieden“, sagt Binz. Die Autoren der Studie hätten berechnet, dass durch eine Rauchmelderpflicht statistisch gesehen pro Jahr etwa fünf Menschen mehr gerettet werden könnten – und dies rund 63 Millionen Schweizer Franken pro Jahr kosten würde.

„Da die gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft für die Rettung eines zusätzlichen Menschenlebens in der Schweiz damals bei fünf Millionen Schweizer Franken lag, hat sich die Einführung der Pflicht nicht als verhältnismäßig erwiesen“, sagt Binz.

Man habe es gegeneinander aufgerechnet: „Investiert man die 63 Millionen Schweizer Franken statt in die Rauchmelderpflicht zum Beispiel in Krankenhäuser, können damit rechnerisch – und sehr wahrscheinlich auch tatsächlich – viel mehr Menschenleben gerettet werden.“

In der Scheune von Schornsteinfegermeister Kai D. piept es inzwischen schon etwas leiser. Er hat begonnen, die eingebauten Batterien aus den Zehntausenden Plastikgeräten herauszubrechen, die Überbleibsel getrennt in Container zu packen und zum regionalen Müllentsorger zu bringen, zum Recyceln. Ökologisch sieht anders aus.

*Name von der Redaktion geändert.