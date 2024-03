Angst vor Boeing Wie können Passagiere die Pannenflieger vermeiden?

Das möchte man nicht erleben: Auf dem Flug von Sydney nach Auckland in Neuseeland sackt die Maschine plötzlich ab. Menschen werden an die Kabinendecke geschleudert, 50 Passagiere müssen medizinisch versorgt werden. Der Ort des Geschehens: eine Boeing 787 Dreamliner. Passiert ist der Unfall am Montag.