Apple, Intel und Nvidia in Israel Der Nahost-Krieg gefährdet den technologischen Fortschritt

Intel betreibt zahlreiche Fertigungsstätten rund um die Welt. Aber keine ist laut dem Chipkonzern so „fortschrittlich und von hoher Qualität“ wie die im israelischen Kiryat Gat. Die Erfahrungen sind so gut, dass Intel dort bis 2027 für 25 Milliarden Dollar eine noch modernere Fabrik bauen will.