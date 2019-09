Die Apple-Keynote findet für gewöhnlich vier mal im Jahr statt. Im Rahmen der Veranstaltung stellt Apple seine neuen Geräte, Betriebssysteme oder Zubehör vor. Traditionell dürfen sich Apple-Fans im September über die Vorstellung eines neuen iPhones freuen. Entsprechend groß ist die Vorfreude.

Diesen Dienstag ist es soweit. Neben einem neuen iPhone wird auch eine neue Generation der Apple Watch erwartet. Das Event kann live ab 19.00 Uhr (MESZ) hier oder über Apples Website gestreamt werden.

Was bisher angekündigt wurde:

Das iPhone 11 gibt es u.a. auch in grün. Die Kamera wurde verbessert, z.B. mit einem Nachtmodus.

Das iPad der siebten Generation hat einen 10,2 Zoll großen Bildschirm und kostet 329$ in der einfachsten Version.

Die Apple Watch Series 5 hat ein Display, das immer eingeschaltet bleibt. Trotzdem soll der Akku 18 Stunden halten. Sie kostet 399$ und aufwärts. Die Uhr soll Video-Testimonials zufolge in medizinischen Notfallsituationen geholfen haben.

Es wird einen Spieleaboservice namens "Arcade" geben. Er startet am 19. September in 150 Ländern. Kosten 4,99$ im Monat pro Haushalt. Viele Titel sollen exklusiv sein.

Außerdem kündigte Tim Cook Apple TV+ an, einen Streamingdienst. Am ersten November werden erste Inhalte verfügbar sein, in über 100 Ländern. Kosten ebenfalls: 4,99$ pro Familie.

Was erwartet die Apple-Fans?

Die neuen iPhones sollen laut Medienberichten unter anderem mit neuen Kamera-Funktionen und einem zusätzlichen Ultra-Weitwinkel-Objektiv ausgestattet werden. Zum ersten mal in der Geschichte des iPhone soll es laut dem Finanznachrichtenagentur Bloomberg zudem eine Triple-Kamera geben. Diese soll dann die Funktionen mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel gleichzeitig auslösen können, um daraus bessere Fotos zu kombinieren.

Weiterhin solle dadurch die Qualität der bei schwachem Licht aufgenommenen Fotos verbessert werden. Hier schnitten die iPhones zuletzt schlechter ab als Spitzen-Modelle mit dem Google-System Android. Auch die Qualität der iPhone-Videos solle weiter verbessert werden und näher an die professioneller Kameras rücken, hieß es.

Das neue Basis-Modell, der Nachfolger des aktuellen iPhone XR, soll den Berichten zufolge den Namen iPhone 11 tragen. Die Nachfolgemodelle der Top-Versionen XS und XS Max bekämen den Namenszusatz „Pro“, den Apple auch bei seinen Mac-Computern und iPads verwendet. .

Erste Details geleakt

Bei Twitter wurden schon vor einigen Tagen Bilder mit dem möglichen Design der neuen iPhone-Generation veröffentlicht. Zudem sind die neuen iPhone-Hüllen bereits auf Amazon erhältlich. Ein weiterer Twitter-Nutzer hat außerdem die möglichen Preise aus einer anonymen Quelle zugespielt bekommen und veröffentlicht.

Auf dem geleakten Foto sind die Preise folgendermaßen beziffert:

iPhone 11

749 $ mit 64 GB

799 $ mit 128 GB

899 $ mit 256 GB

iPhone 11 Pro

999 $ mit 128 GB

1099 $ mit 256 GB

1199 $ mit 512 GB

iPhone 11 Pro Max

1099 $ mit 128 GB

1199 $ mit 256 GB

1299 $ mit 512 GB

Neuer Prozessor, neuer FaceID-Sensor

Im Inneren werde es die nächste leistungsstärkere Generation von Apples Prozessoren geben, schrieb Bloomberg weiter. Der Sensor für die Gesichtserkennung FaceID solle verbessert werden, um das Entsperren der Geräte auch aus einem weiteren Winkel als dem derzeit möglichen zu erlauben – zum Beispiel, wenn das iPhone auf dem Tisch liegt.

Außerdem solle man künftig die AirPods-Ohrhörer in ihrem Gehäuse drahtlos auf der Rückseite der neuen iPhones aufladen können, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Allerdings schrieb der angesehene Branchenanalyst Ming-Chi Kuo kurz vor dem Event, die Funktion sei möglicherweise gestrichen worden, weil die aus Apples Sicht nicht effizient genug gewesen sei. Konkurrent Samsung hatte es im Frühjahr mit dem Modell Galaxy S10 möglich gemacht, andere Geräte drahtlos aufzuladen und damals auch ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv eingebaut.

Neben dem iPhone könnte auch die neue Apple-Watch vorgestellt werden

Zudem will Apple den Berichten zufolge der günstigen Version seines iPads Tablets einen größeren Bildschirm spendieren und die Computer-Uhr Apple Watch auffrischen. Unter anderem könnte es neue Gehäuse-Varianten aus Titan und aus Keramik geben. Das derzeitige Modell Apple Watch 4 verfügt, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, einige praktische Funktionen. Unter anderem hat Apple ein Elektrokardiogramm (EKG) und eine Sturzerkennung für Notfälle eingeführt.

Apples neuer Bestseller: Die Apple Watch. Foto: Spencer Platt/AFP

Während die iPhone-Verkäufe zurückgehen, hat sich die Apple Watch zu einem Bestseller entwickelt. Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Apple-Produkt. Sein Anteil am Geschäft des Konzerns sank aber von einst rund zwei Dritteln auf etwa 50 Prozent. Nach Berechnungen der Marktforschungsfirma Canalys sank der iPhone-Absatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 36 Millionen Geräte. Vom iPhone XR seien seit dem Marktstart im Herbst 2018 bis Ende Juni rund 47 Millionen Geräte verkauft worden und von den Modellen XS und XS Max jeweils 20 und 28 Millionen.

Das Wachstum im Smartphone-Markt hat sich stark in Schwellenländer verlagert, wo zum Teil eher günstigere ältere iPhone-Modelle verkauft werden.

Apple setzt jetzt unter anderem auf Abo-Dienste, um sich unabhängiger vom iPhone zu machen. Auf dem Event im Apple-Hauptquartier in Cupertino (ab 19.00 Uhr MESZ) könnte es auch Details zum anstehenden Videostreaming-Dienst Apple TV+ geben, für den der Konzern Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon verpflichtet hat.

Mehr zum Thema Zuwächse bei Online-Diensten Apple löst sich aus der iPhone-Abhängigkeit

Bei Hardware hat Apple Bloomberg zufolge weitere Geräte in der Pipeline: Für kommendes Jahr seien die nächste Generation der populären AirPods-Ohrhörer sowie ein günstigeres Modell des vernetzten Lautsprechers HomePod in Arbeit. Spekuliert wurde zuletzt auch über eine neue Version der Streaming-Box Apple TV. (mit dpa)