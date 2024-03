Auch Deutschland soll Exporte beschränken USA drängen Verbündete offenbar zu strengerem China-Embargo

In ihrem Kampf gegen den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas erhöhen die USA einem Medienbericht zufolge den Druck auf ihre Verbündeten. Die Regierung in Washington habe Deutschland, die Niederlande, Japan und Südkorea gebeten, ihre Exportbeschränkungen für bestimmte Waren und Dienstleistungen zu verschärfen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.

So solle beispielsweise Japan den Export von Spezialchemikalien zur Chip-Herstellung begrenzen. Die niederländische Regierung solle dem weltweit führenden Anbieter von Anlagen zur Halbleiter-Produktion, ASML, die Wartung von Maschinen verbieten, die vor dem aktuellen Verkaufsverbot in die Volksrepublik geliefert wurden.

Die Handelsministerien der USA und Japans, das Außenministerium der Niederlande und ASML waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

China hatte in den vergangenen Monaten trotz bereits mehrfach verschärfter Exportbeschränkungen mit selbst entwickelten, leistungsfähigen Prozessoren für Aufsehen gesorgt. Experten befürchten, dass diese unter anderem vom stark wachsenden chinesischen Militär für Waffensysteme genutzt werden. (Reuters)