Austausch von 46 Millionen Girocards Das ändert sich für Sparkassenkunden

In den kommenden sechs Monaten werden viele Sparkassenkunden eine E-Commerce-fähige Girocard erhalten. Voraussichtlich soll rund ein Drittel der insgesamt 46 Millionen Karten noch in diesem Jahr ausgetauscht werden, wie Joachim Schmalzl, Vorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), in dieser Woche auf dem Sparkassentag sagte. Der gesamte Umtausch verteile sich auf drei Jahre.