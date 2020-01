Berlins Messechef Christian Göke hat auf der Suche nach einem berühmten Mitglied für das Berliner Bewerbungsteam nicht lange suchen müssen: Jürgen Klinsmann sitzt wie Göke auch im Aufsichtsrat von Hertha BSC.

Am Donnerstagmittag um 13.30 Uhr präsentierten die Berliner in der Zentrale des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) am Bebelpatz das Konzept für eine neue IAA in der Hauptstadt.

Neben Göke und Klinsmann waren der Regierende Bürgermeister Michael Müller dabei, TU-Vizepräsidentin Christine Ahrend sowie die Präsidentin der IHK, Beatrice Kramm.

Kramm kam extra aus Kapstadt zu der 90-minütigen Präsentation, wo sie derzeit als Produzentin mit Dreharbeiten zum "Traumschiff" befasst ist.

Berlin geht als Favorit ins Rennen

Bis auf Klinsmann waren alle Berliner Teammitglieder seit Mittwoch bekannt. Müller und Göke wollten mit dem Fußballer vor allem öffentlichkeitswirksam punkten; für das Konzept einer modernen Mobilitätsmesse inklusive Autoschau dürfte der Trainer von Hertha BCS nicht viel beizutragen haben.

Die Bewerberstädte Berlin, Hannover und Stuttgart stellten am Donnerstag im VDA ihre Bewerbung vor. Am Freitag folgen Frankfurt (Main), Hamburg, Köln und München.

Berlin ging als Favorit in den Wettbewerb, doch auch Frankfurt und München werden im Autoverband Chancen eingeräumt. Für leichte Irritationen hatte zuletzt die Weigerung der Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) gesorgt, sich offensiv als Mitglied des Teams für den Standort Berlin einzusetzen.

Der Parteitag der Berliner Grünen hatte sich im Dezember gegen die IAA ausgesprochen. Die Messe ist eine internationale Großveranstaltung mit Hunderttausenden Besuchern aus dem In- und Ausland.