Biete Wohnung, suche Haus Per Tauschportal Immobilien finden, die auf dem freien Markt nicht auftauchen

Es könnte so einfach sein: Das Rentnerpaar zieht aus seinem Haus, aus dem die Kinder schon längst ausgezogen sind, in eine kleinere Wohnung und dafür wird für ein junges Paar, das eine Familie gründen will, ein Haus frei. Dafür gibt es Tauschportale. Und wer sein Eigentum direkt tauscht, anstatt erst zu verkaufen und dann neu zu kaufen, spart auch noch Gebühren. Aber der Weg dahin ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden