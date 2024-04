Billiglohn macht Billigfleisch möglich Eine Million Beschäftige in der Fleischindustrie

Zur European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) gehören 116 Gewerkschaften aus 37 Ländern. In der europäischen Fleischindustrie arbeiten nach Angaben der EFFAT rund eine Million Beschäftigte in 32.000 Betrieben. Das Projekt der EFFAT ist darauf ausgerichtet, die Lebens- und Arbeitssituation in der Fleischindustrie europaweit zu verbessern.

Die Bedingungen sind häufig schäbig: überbelegte Quartiere, kein Sozialversicherungsschutz, unsichere Jobs, lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne und geringer Arbeitsschutz.

Eine Handvoll Konzerne bestimmt hierzulande das Geschäft mit der Schlachtung und Zerlegung, die anschließende Weiterverarbeitung ist eher mittelständisch geprägt. Seit 20 Jahren wird um anständige Arbeitsbedingungen und faire Löhne gerungen, mal mit staatlichen Vorgaben, mal mithilfe von Selbstverpflichtungen. Als im Sommer 2020 Coronawellen durch die Schlachthöfe schwappten und Öffentlichkeit und Politik empört waren über die Zustände, handelte die Bundesregierung und untersagte den Einsatz von Werkverträgen und Leiharbeitern. Vor allem die Schlachthofkonzerne – Tönnies, Vion und Westfleisch sind die größten – mussten Tausende Werkvertragsarbeitnehmer aus Osteuropa einstellen.

36 Gewerkschafter aus zehn europäischen Mitgliedstaaten plus Großbritannien trafen sich im September im slowakischen Bratislava zum dritten Workshop des Projekts #meatthestandards#.

Nach Angaben der NGG ist die Fleischindustrie eine der prekärsten Branchen mit systematischen Verstößen gegen geltende Arbeitsgesetze. Schlechte und unregelmäßige Entlohnung, Arbeitszeitüberschreitungen, teilweise menschenunwürdige, teure Unterbringung seien weitverbreitet.

In der deutschen Fleischindustrie sind rund 160.000 Personen tätig, davon 35.000 in Schlachthöfen und Zerlegebetrieben. Die Gewerkschaft NGG hatte 2021 einen bundesweiten Mindestlohn von 11,00 Euro für die rund durchgesetzt, seit Anfang des Jahres gilt der gesetzliche Mindestlohn von 12,41 Euro. Der Stundenlohn eines ausgebildeten Fleischers beträgt rund 17,50 Euro.

Der Umsatz im Schlachterei- und Fleischverarbeitungsgewerbe in Deutschland lag zuletzt bei über 47 Milliarden Euro und 1400 Betrieben. Die führenden Fleischverarbeiter sind Tönnies, Westfleisch und Vion. Allein Tönnies schlachtet knapp 15 Millionen Tiere. Insgesamt töten und zerlegen deutsche Schlachthöfe 47 Millionen Schweine im Jahr. Ein großer Teil der Produktion ist für den Export bestimmt, hierzulande ist der Konsum rückläufig: Pro Kopf verzehrt ein Bundesbürger rund 29 Kilogramm Schweinefleisch, das sind etwa zehn Kilo weniger als 2012.

Ein leichter Anstieg ist beim Konsum von Geflügel zu beobachten, pro Kopf werden in Deutschland mittlerweile rund 12,7 Kilogramm Geflügel verzehrt; 1991 waren es noch 7,3 Kilogramm. Etwa 10,7 Millionen Tonnen Jungmasthühner werden dazu geschlachtet. 8,7 Kilo Rindfleisch konsumiert der Durchschnittsbürger im Jahr, rund drei Millionen Rinder enden im Schlachthof. Alles in allem lag der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch im vergangenen Jahr bei 51,7 Kilogramm.