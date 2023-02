Bing-KI-Chatbot im Test Prometheus geistert durch die Informationsflut

Vor gut einer Woche startete Microsoft seine KI-Offensive und rief einen Paradigmenwechsel in der Internetsuche aus. Statt einer Liste von Links, sollen die Nutzer künftig ausformulierte Antworten auf ihre Fragen bekommen. Der entsprechende Bot nutzt eine Weiterentwicklung von ChatGPT und befindet sich derzeit in der Testphase. Interessenten können sich auf einer Warteliste registrieren, laut Microsoft soll der Chatbot schon in den nächsten Wochen in größerem Stil ausgerollt werden. Auch Google reagierte umgehend mit einer ähnlichen Ankündigung.

