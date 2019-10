Die Deutsche Bank will einem Agenturbericht zufolge bei ihrem geplanten Stellenabbau im großen Stil in Deutschland Jobs streichen. Von den 18.000 Stellen, die die Bank weltweit abbauen will, solle rund die Hälfte auf Deutschland entfallen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Deutsche Bank erklärte, es sei zu früh, sich zu Details zu äußern.

Ende 2018 zählte die Deutsche Bank gut 91.700 Vollzeitkräfte weltweit, davon waren rund 41.700 in Deutschland beschäftigt. Bis 2022 sollen noch etwa 74.000 Jobs übrig bleiben. Manager haben erklärt, dass ein großer Teil der Stellenstreichungen in Deutschland stattfinden wird, schwiegen aber zu Details. Auch in London, wo die Deutsche Bank einen großen Standort unterhält, dürfte es zu einem größeren Arbeitsplatzabbau kommen.

Ähnlich wie die Commerzbank hat sich die Deutsche Bank einen radikalen Sparkurs verordnet. Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Pläne waren erste Angestellte in Hongkong vor die Tür gesetzt worden. So soll das Investmentbanking um ein Drittel verkleinert werden. Auch das weltweiten Aktiengeschäft für Großkunden und Hedgefonds gehört künftig nicht mehr zur Kernkompetenz von Deutschlands größer Bank; den Wettlauf mit US-Banken hat man hier aufgegeben. Der drastische Umbau des Konzerns soll rund 7,4 Milliarden Euro kosten.

Einige Banken in Deutschland wollen sich derzeit gesundschrumpfen. Neben Commerzbank und Deutscher Bank haben auch die Sparkassentochter Dekabank und die Hessische Landesbank spürbaren Personalabbau angekündigt. Das bekommen die Kunden zu spüren. Seit Jahren sinkt die Zahl der Bankfilialen in Deutschland. 2018 verringerte sich die Zahl der Zweigstellen laut Bundesbank um 2239 auf 27.887 Filialen. 2007 waren es noch rund 40.000. Auch die Zahl der Beschäftigten im hiesigen Kreditgewerbe sinkt bereits seit der Jahrtausendwende stetig. Ende vergangenen Jahres zählte die Branche 571.700 Beschäftigte, so der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes. Zu Hochzeiten Mitte der 1990er waren es fast 780.000. (rtr/dpa/mum)