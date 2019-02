Das Bundeskartellamt schränkt die Sammlung und Verarbeitung von Nutzerdaten durch Facebook in Deutschland stark ein. Das Unternehmen dürfe Daten aus verschiedenen Quellen, etwa dem Messenger-Dienst Whatsapp und der Foto-Plattform Instagram, nur mit Zustimmung der Nutzer zusammenführen, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit. Die Einschränkungen betreffen demnach auch die Verwendung des "Like"-Buttons auf Internetseiten anderer Anbieter.

Facebook will sich gegen die Entscheidung zur Wehr setzen. "Wir werden Beschwerde gegen den Beschluss einlegen", kündigte der Konzern an.

Facebook steht in Deutschland schon länger in der Kritik: Das soziale Netzwerk soll unbegrenzt Nutzerdaten aus Drittquellen sammeln und sie mit dem Facebook-Konto des jeweiligen Nutzers zusammenführen. Zu den Nutzern der Daten gehören zum einen konzerneigene Plattformen wie Whatsapp oder Instagram. Zudem griffen aber auch andere Firmen auf die Daten zu.

Das soziale Netzwerk sammelt über Nutzer massenweise Daten. Der Konzern kann zum Teil auch beobachten, was seine Nutzer außerhalb von Facebook tun: Wonach suchen sie? Welche Artikel lesen sie? Welche Kontakte pflegen sie? Den meisten Mitgliedern ist der gigantische Umfang des Datensammelns nicht bewusst. Facebook nutzt das so erworbene Wissen etwa, um Werbekunden zielgenaue Anzeigen anbieten zu können. (mit AFP)