Chart-Platz zu verkaufen KI befeuert Milliarden-Betrügereien im Musik-Streaming

Im vergangenen Jahr legte der Rapper Massiv ein Geständnis ab. Ja, er habe schonmal Streams gekauft, also Geld bezahlt, um die Abrufzahlen von Songs künstlich nach oben zu treiben. Der Berliner, den viele auch in seiner Rolle als Latif Hamady in der Serie „4 Blocks“ kennen, ist einer der wenigen, die das bislang eingeräumt haben. Dabei ist die Praxis in der Musikbranche weit verbreitet. „Jeder tut es, keiner redet darüber“, sagte Massiv in seiner Beichte auf Youtube.

Wie groß das Ausmaß ist, zeigt eine Studie des französischen Centre National de Musique (CNM): „Zwischen ein und drei Milliarden Streams wurden als betrügerisch erkannt“, heißt es darin. Doch die Dunkelziffer liegt noch höher.

„Es gibt in der Branche Vermutungen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Manipulationsversuche außerhalb der von der französischen Studie analysierten 10.000 wichtigsten Titel stattfindet“, sagt Florian Drücke, Chef des Bundesverbandes der Musikindustrie (BVMI). Und da sich die Zahlen nur auf die entdeckten Betrugsfälle beziehen, dürfte das tatsächliche Ausmaß ohnehin noch darüber liegen.

Streaming-Betrug auch in Deutschland virulent

Trotzdem ist die Untersuchung für Drücke ein wichtiger Schritt und könne einen „Beitrag zur Versachlichung einer Diskussion leisten, die bisher leider von vielen Vermutungen und Behauptungen getrieben wird“. Der Verband fände daher auch eine Erhebung für den deutschen Markt gut, für den es bislang keine vergleichbaren Zahlen gibt. „Das Thema könnte ganz aktuell im Rahmen der beauftragten Musik-Streaming-Studie berücksichtigt werden“, sagt Drücke.

700 Euro kostet eine halbe Million Spotify-Plays bei einschlägigen Anbietern.

Die Untersuchung wurde von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Auftrag gegeben, im Zentrum stehe dabei jedoch die Prüfung bestehender und gegebenenfalls alternativer Vergütungsmodelle im Musikstreaming. Erste Zwischenergebnisse werden für das dritte Quartal 2023 erwartet.

Auch wenn für Deutschland bislang Zahlen fehlen, dürften auch hier die jährlichen Betrugsfälle mit Musikstream im Milliardenbereich liegen. „Vermutlich bewegt sich das auf einem ähnlichen Niveau“, glaubt jedenfalls Drücke. Das bestätigt auch Mareile Heineke, Deutschlandchefin des französischen Musikstreamingdienstes Qobuz. „Was uns angeht, wissen wir, dass die Zahlen in anderen Ländern, also auch in Deutschland, gleich sind“, sagt Heineke.

Auch Rapper Massiv hat wahrgenommen, wie verbreitet es ist, dass Songs massenhaft gegen Bezahlung auf Streamingplattformen aufgerufen werden. „Alle, alle, alle kaufen“, klagte er. Es gebe nur wenige Ausnahmen wie Haftbefehl, Sido oder Capital Bra, doch viele andere „kaufen sich systematisch nach oben an die Spitze“.

Es ist fast nicht mehr möglich, dass man ohne einen kleinen künstlichen Boost erfolgreich wird. Anbieter von Fake-Streams

Denn je mehr Streams ein Titel hat, umso öfter landet er in Playlists und wird dort wieder gehört. In den Charts platzierte Songs werden dann auch wieder öfter angehört, sodass letztlich eine Aufwärtsspirale entsteht. Wer dabei nicht mitmacht, würde „ablosen“ und könne nicht mithalten. Massiv vergleicht das mit Bodybuilding, wo man ohne Steroide auch keine Chance habe. Und so dachte er als Labelmanager, er müsste seine Künstler mit allen Mitteln unterstützen und kaufte Streams.

Eine halbe Million Streams für 699 Euro

Möglich ist das mit wenigen Klicks, entsprechende „Dienstleistungen“ bieten dutzende Anbieter im Internet an. 100.000 Spotify-Plays kosten dort beispielsweise 179,99 Euro, eine halbe Million Streams gibt es für 699,99 Euro. Auf vielen Seiten wird damit geworben, solch ein „Ranking Boost“ sei inzwischen gängig. „Fast jeder kauft jetzt Spotify Streams“, schreibt ein Anbieter, „es ist fast nicht mehr möglich, dass man ohne einen kleinen künstlichen Boost erfolgreich wird“, heißt es bei einem anderen. Gerade bei neuen Künstlern verstärken sie so das Gefühl, ohne Betrug kaum bekannt werden zu können.

Die Musikindustrie hat zwar schon viele solcher Streaming-Manipulation-Webseiten verklagt und auch immer wieder Gerichtsverfügungen gegen solche Angebote erreicht. Die letzten Urteile stammen jedoch von 2021, seither sind zahlreiche neue Seiten entstanden. Ob auch Spotify rechtlich gegen solche Seiten vorgeht, ist unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Marktführer ist zum Thema Klickbetrug wenig auskunftsfreudig. Das Unternehmen hatte zunächst ein Gespräch in Aussicht gestellt, antwortete dann auf einen Fragenkatalog jedoch nur mit einem generellen Statement. Man nehme die Manipulation von Streaming-Angeboten sehr ernst, verfüge aber seit langem über Mittel, „um solche Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu entschärfen, was zu greifbaren Ergebnissen geführt hat“.

Allerdings weist das schwedische Unternehmen Künstler darauf hin, dass „künstliches Streaming“ und die Nutzung bezahlter Dienste von Drittanbietern verboten sind. Wer erwischt wird, dessen Musik könne von der Plattform entfernt werden, zudem würden Lizenzzahlungen einbehalten und die Anzahl der Streams berichtigt, um beispielsweise sicherzustellen, dass Charts die Beliebtheit von Künstlern und Songs korrekt abbilden.

Fake-Streams im Hiphop wurden eingedämmt

Vor drei Jahren wurde das Thema im deutschen Hiphop intensiv diskutiert. Auslöser war eine Recherche des „Y-Kollektivs“ zu Chart-Manipulationen, es folgten zahlreiche Vorwürfe. Seither scheinen Gegenmaßnahmen aber zu greifen. Es gab eine „Fake-Streams-Bereinigung“, sagte beispielsweise Patrick Thiede, Chef des Hiphop-Labels Chapter One in einem Podcast.

So kamen 2022 innerhalb von einer Woche 13 Deutschrap-Songs auf vier Millionen Streams, im Jahr davor waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen. Auch Haftbefehl wunderte sich: „Wo sind denn diese ganzen Rapper hin, versteh’ ich nicht?“, fragte er 2022 auf Instagram. Im Vorjahr hätten sie noch 150 Millionen Klicks gehabt.

Doch wenn jedes Jahr Milliarden Streams manipuliert werden und einzelne Künstler oder deren Management sich schon mit wenigen tausend Euro Abrufzahlen in Millionenhöhe kaufen können, wie groß ist der Einfluss dieses Klickbetrugs auf die Charts?

Viele Versuche werden offenbar mittlerweile von den Streaming-Anbietern rechtzeitig identifiziert und die Auswirkungen eingedämmt. Florian Drücke, Chef des Bundesverbandes der Musikindustrie

Beim BVMI gibt es dazu einen eigenen Prüfungsausschuss. Doch der letzte bekannte Fall, wo dieser tätig geworden ist, stammt aus dem Jahr 2016, damals wurde der Musiker Dave Ramone für acht Wochen aus der Wertung genommen, nachdem Manipulationen aufgeflogen waren. Damals wurden dafür noch MP3-Downloads gekauft, seit dem Siegeszug des Streamings ist Betrug technisch noch einfacher geworden.

Daher hat der internationale Dachverband der Musikindustrie IFPI mit zahlreichen Labels, Plattformen und Organisationen im Jahr 2019 sogar eine Koalition zur Bekämpfung von Streaming-Manipulationen gebildet. Obwohl die Industrie seither deutlich mehr tut, gibt es keine Informationen darüber, ob und wie oft auch Chartplatzierungen korrigiert wurden. Verbandschef Drücke sagt, ihm seien aus den vergangenen fünf Jahren keine Fälle bekannt. „Viele Versuche werden offenbar mittlerweile von den Streaming-Anbietern rechtzeitig identifiziert und die Auswirkungen eingedämmt und erreichen uns insofern nicht.“

Dass die Gegenmaßnahmen der Musikplattformen greifen, bestätigt auch Björn Nowak. Er arbeitet selbst in führender Position in der Musikbranche, will sich aber nicht unter seinem richtigen Namen äußern, um keine Probleme wegen Vertraulichkeitsvereinbarungen zu bekommen.

„Die Anbieter sind definitiv extrem viel besser geworden, die Sachen zu entdecken und rauszufiltern“, sagt Nowak. Das zeige offenbar Wirkung: Inzwischen müsse er sehr viel seltener gegen Künstler aktiv werden, bei denen Unregelmäßigkeiten entdeckt wurden. So gab es 2020 pro Monat mehr Betrugsmeldungen, als im gesamten Jahr 2022. „Das heißt aber nicht, dass es nicht noch viel mehr hintendran gibt, was unentdeckt bleibt und das ist Hauptproblem“, sagt Nowak.

„Betrugs-Musik“ ist das Hauptproblem

Dabei meint der Musikmanager insbesondere ein Bereich, den er „Fraud Music“ nennt. Auf diese „Betrugs-Musik“ entfallen nach seiner Einschätzung inzwischen sogar 70 bis 80 Prozent des künstlichen Streamings. Dabei handelt es sich um Songs, die gar nicht gemacht werden, um ein Publikum zu erreichen, sondern einzig um damit Geld von den Musikplattformen abzugreifen.

Auch das Phänomen ist nicht neu, hat sich über die Jahre aber deutlich verändert. „Die Qualität der Fraud-Musik ist extrem gut geworden“, sagt Nowak. Während man früher oft schon beim ersten Hören sagen konnte, welche Stücke nicht aus wirklich musikalischem Interesse entstanden seien, sei diese Unterscheidung jetzt nicht mehr so einfach möglich.

Dabei könnte das Phänomen mit der Betrugsmusik noch ganz am Anfang stehen. „Ich glaube, das wird noch viel schlimmer, wenn man bedenkt, welche Qualität von Musik man mit Künstlicher Intelligenz erzeugen kann“, sagt Nowak. Nur anhand der Musik werde man bald nicht mehr erkennen, ob die Titel „Fraud-Musik“ seien.

Und auch in anderen Bereichen haben die Betrüger dazu gelernt. Spotify und Co. zahlen für jeden Stream Geld aus, sobald dieser 30 Sekunden lang abgespielt wurde. Daher waren die Fake-Musikstücke am Anfang auch oft nur etwas länger als 30 Sekunden. „Das ist natürlich extrem auffällig und leicht zu identifizieren“, sagt Nowak. Nun dauern die Tracks eben eine Minute und 28 Sekunden. Trotzdem sei die Länge weiter ein Identifikationsmerkmal.

Wie betrügerische Streams entdeckt werden

Auch sonst gibt es zahlreiche Indikatoren, mit denen das künstliche Abspielen von Musik identifiziert wird. „Wenn ein Künstler im Monat von einhundert Leuten gehört wird, aber mit seinem Album auf 200.000 Streams kommt, sieht das schon komisch aus“, sagt Simon Zetsche, der unter anderem Namen ein Team zur Betrugserkennung leitet.

Wenn ein Künstler im Monat von einhundert Leuten gehört wird, aber mit seinem Album auf 200.000 Streams kommt, sieht das schon komisch aus. Simon Zetsche, leitet unter anderem Namen ein Team zur Betrugserkennung

In der Regel schlagen die Alarmsysteme an, sobald es deutliche Abweichungen vom normalen, statistischen Hörverhalten gibt. Kommt ein Großteil der Hörer aus bestimmten Orten? Wie oft werden die Songs am Computer abgerufen oder per Handy-App? Sind die Nutzer bei der Telekom oder haben sie einen billigen Prepaid-Vertrag? Wie ist das Verhältnis von Streams zwischen Spotify, Apple Music oder anderen Plattformen? Zu all diesen Fragen wissen die Anbieter, welche Verteilungen im Schnitt normal sind, besondere Ausschläge zeigen daher einen möglichen Betrug an.

Eindeutig ist der Nachweis jedoch nicht. Das fängt damit an, wie lange einzelne Accounts am Tag laufen oder wie oft ein Nutzer bestimmte Songs am Tag hört. Doch wo hört das Verhalten eines fanatischen Fans auf und beginnt systematischer Betrug? „Das ist tatsächlich ein schmaler Grat und ich glaube, deswegen ist auch die Dunkelziffer noch höher“, sagt Heineke. Zumal viele Künstler ihre Fans auch extra aufrufen, Songs in Dauerschleife zu hören. Es müsse daher wirklich eindeutig erkennbar sein, dass es sich um einen Betrug handele, bevor ihr Streamingdienst Qobuz eingreife. „Wenn ich einen neuen Song 100 Mal am Tag höre, würde das nicht reichen. Es müsste noch viel krasser sein“, sagt Heineke.

Lohnt sich der Betrug?

Doch lohnt es sich überhaupt, Musik nur dafür zu erzeugen, um dann mit selbst generierten Abrufen Geld zu verdienen? Schließlich klagen selbst bekannte Künstler immer wieder, wie wenig das Streaming einbringe. Das Problem dabei ist, dass deren Plattenfirmen meist den Großteil der Gelder erhalten. „Wer als Musiker 20 Prozent bekommt, ist schon richtig gut dabei, wir sprechen eigentlich eher von 10 Prozent“, sagt Nowak. Fraud-Musik wird dagegen ohne Labels hochgeladen, dann könne man als Faustregel mit einer Million Streams 3500 Euro verdienen.

3500 Euro lassen sich mit einer Million Fake-Streams verdienen.

Wenn also Profile von zehn Fake-Künstlern erzeugt werden, die jeder ein Album mit zehn Titeln haben, müsste jeder Song 833 Mal abgespielt werden, um insgesamt auf eine Million Streams zu kommen, rechnet der Manager vor. Dass ein Titel 833 Mal gestreamt werde, sei nicht besonders auffällig. „Selbst das Zehnfache ist noch relativ wenig und so kann man hochrechnen, was da an Summen zusammenkommen kann“, sagt Nowak.

Wie geschäftsmäßig das abläuft, zeigte auch der „Bayerische Rundfunk“ gerade in seiner Dokumentation „Dirty Little Secrets“. Dort nennen sie die gefälschten Künstler „Geistermusiker“. Eine davon nennt sich Amandine Moulin, doch die angebliche Pariser Pianistin ist ein schwedischer Mann. Der erfolgreichste Titel von Geistermusikerin Moulin wurde sogar mehr als 13 Millionen Mal gestreamt. Und auf der beliebten „Peaceful Piano“-Playlist stammen laut BR 60 Prozent der rund 300 Titel von sogenannten „Geistermusikern“.

KI befeuert den Streaming-Betrug

Die Titel dafür zu erzeugen, geht dank generativer KI so einfach wie nie. Google hat mit MusicLM ein Tool entwickelt, das Musik per Texteingabe produziert. Die Entwickler von Riffusion haben den Text-Bild-Generator Stable Diffusion mit Spektrogrammen trainiert, also Aufnahmen von Tonfrequenzen. Auch damit lassen sich per Knopfdruck gewünschte Musikelemente erzeugen.

Lucian Grainge, Chef von Universal Music, warnte kürzlich vor einer „Flut von ungewollten Inhalten“. Erzeugt wird die auch mithilfe des Start-ups Boomy. „Erstellen Sie in Sekundenschnelle eigene Songs, auch wenn Sie noch nie Musik gemacht haben“, werben die Kalifornier. 15,6 Millionen Stücke hätten Nutzer schon erstellt, das entspräche 14,8 Prozent der weltweit je aufgenommenen Musik. Dass es dabei um ein paar schnelle Cent geht, wird auch schnell deutlich: Bei den wichtigsten Fragen geht es vor allem darum, wie und wann die Tantiemen verteilt und ausgezahlt werden. Boomy hilft auch direkt bei der Verbreitung auf den Streamingdiensten und betreibt dort beispielsweise eigene Playlisten.

Damit die KI-Musik aber auch so oft gehört wird, dass es sich lohnt, muss offenbar massiv nachgeholfen werden. Im Mai hat Spotify darauf reagiert und zehntausende mit Boomy erzeugte Titel gelöscht, sowie den Zugang des Start-ups gesperrt.

Inzwischen ist die Sperre wieder aufgehoben, Boomy hat seine Nutzungsbedingungen etwas angepasst und erklärt, man habe sich der Förderung eines „gesunden Musikmarktes“ verschrieben, was sich unter anderem am „Engagement für Bot-Prävention“ zeige.

Doch die Debatte um die Folgen von KI in der Musik hat gerade erst begonnen. Berlins neuer Kultursenator Joe Chialo (CDU) sprach gerade von einem „Epochenbruch“ und kündigte an, in den nächsten zwölf Monaten eine Konferenz zur Rolle von KI im Kulturbetrieb zu organisieren. „Dass wir bei diesem Thema noch gar nicht denkfähig sind, beunruhigt mich sehr“, sagt Chialo, der früher selbst als Musikmanager gearbeitet hat.

Und auch Spotify-Gründer Daniel Ek, der den Wandel vom Musikkauf zum Streaming-Abo maßgeblich vorangebracht hat, staunt angesichts der Möglichkeiten von generativer KI. Vor Investoren sagte Ek im Frühjahr, er glaube nicht, dass er so etwas in der Technologie je gesehen habe.