Das Comeback der Bank-Filialen  „Unsere Filialen sind eigentlich voller denn je“

Seit Jahren verkleinern deutsche Banken und Sparkassen ihr Zweigstellennetz erheblich. Während der Coronakrise prophezeiten 305 vom „Economist“ befragte Bankmanager sogar das Ende der filialbasierten Geschäftsmodelle bis 2026. Doch ein Jahr nach Ende der Pandemie scheinen Filialen regelrecht zu boomen – Banking per App ist noch lange nicht Standard.

„Unsere Filialen sind eigentlich voller denn je“, stellte Sven Matthiesen, Privatkundenvorstand der Frankfurter Sparkasse, kürzlich fest. Ähnlich ist es in Berlin: „Die Filialen werden sehr gut genutzt“, sagte Vorstandschef Johannes Evers. Viele Kundinnen und Kunden würden zwar Onlinebanking nutzen, schätzten aber zusätzlich den direkten Kontakt: „Wenn ich mal eine Havarie mit dem Konto habe oder es gesperrt habe, dann muss ich nicht in eine Hotline, sondern gehe in die Filiale, und da wird mir geholfen.“

Ulrich Hoyer, Partner der Beratungsfirma Zeb, erkennt ein verbreitetes Phänomen: „Es zeigt sich bei letztlich fast allen Banken, dass die Filialen gut besucht werden und die Mitarbeitenden vor Ort auch ziemlich gutzutun haben.“ Auch bei den Beratern hätten sich seit dem Ende der Coronapandemie die Anfragen von Banken zu Filialkonzepten gehäuft. Experten machen dafür vor allem vier Gründe aus.

Vier Gründe für das Comeback der Bankfilialen

1. Kein oder wenig Onlinebanking

Etwa jeder dritte bis vierte Deutsche verzichtet auf Onlinebanking. Einer Befragung des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2023 zufolge erledigen 76 Prozent der Verbraucher Bankgeschäfte digital – 2021 waren es noch 80 Prozent. Das europäische Statistikamt Eurostat beziffert den Anteil der Deutschen, die angaben, Onlinebanking innerhalb der letzten drei Monate genutzt zu haben, sogar nur auf 62 Prozent.

Die Sparkassen sind Marktführer im Geschäft mit privaten Kunden, bei ihnen liegt die digitale Quote bei gut 70 Prozent. Der Rest ist auf Filialen angewiesen, das sind rund zehn Millionen Kundinnen und Kunden. „Es gibt immer noch Menschen, die Unterstützung brauchen beim Bankgeschäft“, sagt Sparkassenvorstand Matthiesen. Das gelte selbst für Überweisungen.

Andere erledigen kleine Verwaltungsdienstleistungen einfach lieber mithilfe der Bankbeschäftigten. Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler sagte dem Handelsblatt kürzlich: „Einige Kunden kommen mit Serviceanliegen in die Filialen, die sie online auch selbst erledigen könnten – beispielsweise das Limit der Kreditkarte erhöhen oder eine neue PIN für eine Girocard bestellen.“

Viele Bankkunden schätzen bei zentralen finanziellen Fragen den persönlichen Rat und das Gespräch vor Ort. Ulrich Hoyer, Partner der Beratungsfirma Zeb

Das gilt erst recht für größere Finanzentscheidungen. Ihre Anlage- und Vorsorgeprodukte managen nicht einmal 30 Prozent der Verbraucher per Onlinebanking, ergab die Bitkom-Umfrage. „Viele Bankkunden schätzen bei zentralen finanziellen Fragen den persönlichen Rat und das Gespräch vor Ort – im Wesentlichen bei der Baufinanzierung oder einer größeren Geldanlage, beispielsweise nach einem Erbe“, sagt Ulrich Hoyer.

Banken würden zusehends digitale Beratung – online und per Video – mit der persönlichen Beratung verzahnen, sagt der Zeb-Berater. „Am Schluss kommen die Kunden für den Produktabschluss oft doch in die Filiale und suchen den persönlichen Kontakt.“

2. Geschrumpftes Bankfilialnetz

Es gibt in Deutschland inzwischen relativ wenig Bankfilialen, per Ende 2022 waren es gut 20.000. Die Zahl der Zweigstellen ist hierzulande im Vergleich zu den Filialen in der Euro-Zone insgesamt zuletzt überdurchschnittlich stark geschrumpft.

Weitere Schließungen würden hier eine weitere Verschlechterung für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten, die auf eine Bankfiliale angewiesen sind. Markus Latta, Experte vom Verbraucherservice Bayern

Binnen fünf Jahren schlossen deutsche Geldhäuser mehr als jede vierte Filiale, im Euro-Raum war es etwa jede fünfte Geschäftsstelle. Noch stärker verkleinerten nur spanische und niederländische Banken ihr Filialnetz.

Bezogen auf die Einwohnerzahl hat Deutschland ohnehin weniger Zweigstellen als die meisten anderen großen Volkswirtschaften der Euro-Zone. Auf eine Million Einwohner kommen in Deutschland 244 Bankfilialen, zeigen Daten der Europäischen Zentralbank (EZB). In Frankreich sind es mit rund 500 Zweigstellen doppelt so viele, der Durchschnitt in der Euro-Zone liegt bei 312.

„Weitere Schließungen würden hier eine weitere Verschlechterung für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten, die auf eine Bankfiliale angewiesen sind“, sagt Markus Latta vom Verbraucherservice Bayern.

3. Die große Bargeldliebe

Noch immer dominiert in Deutschland Bargeld. 58 Prozent der Transaktionen an der Ladenkasse werden cash beglichen, wie aktuelle Zahlen des EHI, eines Forschungsinstituts des Handels, zeigen. Es ist ein minimaler Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Und ein großer Teil der knapp 50.000 Geldautomaten steht in Bankfilialen. Die 400 Commerzbank-Filialen sind auch deshalb wieder gut besucht, besonders am 1. und 15. eines Monats. „Viele Menschen heben dann einen Teil ihres Gehalts ab – Deutschland ist eben immer noch ein Bargeldland“, erklärt Schaufler.

Sind die Kundinnen und Kunden eh in der Filiale, können sie dort auch gleich die übrigen Bankgeschäfte erledigen.

4. Ende des Corona-Effekts

Die Coronakrise hat für einen Digitalisierungsschub gesorgt, auch beim Banking und beim Einkaufen. Doch mit dem Ende der Pandemie haben sich viele Verhaltensweisen wieder geändert. Der E-Commerce entwickelt sich nicht wie erwartet, ähnlich ist es bei Bankgeschäften.

Wir waren davon ausgegangen, dass Menschen nach Covid dauerhaft mehr Bankgeschäfte digital oder per Telefon abwickeln werden. Thomas Schaufler, Commerzbank-Privatkundenvorstand

Einige Banker zeigten sich davon fast überrumpelt. „Wir waren davon ausgegangen, dass Menschen nach Covid dauerhaft mehr Bankgeschäfte digital oder per Telefon abwickeln werden“, sagt Commerzbank-Manager Schaufler. „Tatsächlich hatten viele Menschen nach der Pandemie aber wieder das Bedürfnis nach physischer Präsenz. Vor unseren Filialen gab es daher Ende 2022 und Anfang 2023 Schlangen.“

Warum die Zahl der Bankfilialen trotzdem sinkt

Das Interesse der Kunden an der Bank vor Ort steht in deutlichem Kontrast zur Filialstrategie vieler Geldhäuser: So hat die Postbank erst vor Kurzem angekündigt, bis 2026 rund 250 von 550 Filialen schließen zu wollen. Auch die Commerzbank, Deutschlands zweitgrößte Privatbank, hat binnen zwei Jahren fast die Hälfte der Geschäftsstellen geschlossen, aktuell sind es rund 400.

Die Sparkassen gehen meist nicht so drastisch vor, zumal sie als öffentlich-rechtliche Kreditinstitute den Auftrag haben, die Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen zu versorgen. Aber auch bei ihnen ist der Trend eindeutig, gerade wenn es um kleine Geschäftsstellen geht. Die Kreissparkasse Köln etwa hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass sie jede fünfte Filiale schließt, bei der Sparkasse Köln-Bonn ist es jede vierte.

Zeb-Experte Hoyer prognostiziert, dass die Geldhäuser auch künftig ihre Filialnetze ausdünnen – und die Geschäftsstellen dadurch voll bleiben. „Das wird sich vorerst auch nicht ändern. Denn die Anzahl der Filialen wird weiter zurückgehen“, sagt er. Zudem werde es für Banken schwieriger, genügend Mitarbeiter zu finden, um Filialen wie bisher betreiben zu können. „Bis 2030 gehen rund 30 Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.