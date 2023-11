Deal mit SAP, Bosch und Schwarz-Gruppe KI-Firma Aleph Alpha erhält 500 Millionen Dollar Finanzierung

Deutschlands führendes KI-Start-up Aleph Alpha hat mehrere große Investoren aus der Industrie gewonnen, darunter Bosch, die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) und SAP. Firmenchef Jonas Andrulis will die umfangreiche Finanzierungsrunde an diesem Montag im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin verkünden.