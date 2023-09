Der Weg des Mülls Die Tonne ist nur eine Etappe

Schon auf dem Hinweg ereignet sich eine Szene, die zum Thema passt: Ein Schüler am S-Bahnhof Ostkreuz pfeffert seine Plastikflasche Richtung Abfalleimer, zielt daneben. Das Ding landet auf dem Pflaster. Er spürt, dass man ihn anschaut, grinst seinen Kumpel an, zieht weiter. Es ist ihm egal, was mit dem Müll passiert. Hauptsache, er ist ihn möglichst schnell los. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Flasche, im Laden noch ein begehrtes Objekt, ändert rasend schnell ihre Zuschreibung. Plötzlich ist sie Last, eine Zumutung. Dass er als Käufer eine Verantwortung für den Abfall hat, kommt dem Jungen nicht in den Sinn.