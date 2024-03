Deutsche Wirtschaft im Sinkflug Das fehlende Potenzial sollte alle aufschrecken

Diagnosen sollen Betroffenen Klarheit bringen. Sie bilden die Grundlage für eine Therapie und die spätere Heilung. Das gilt in der Medizin wie in der Ökonomie. In dem Moment, in dem wir sie gestellt bekommen, neigen wir manchmal dazu, schlechte Nachrichten zu überinterpretieren oder das eigentlich Wichtige zu überhören.

Bei der Interpretation der am Mittwoch in Berlin vorgestellten wirtschaftlichen Gemeinschaftsdiagnose für Deutschland ist es wichtig, das scheinbar Schlechte vom Unscheinbaren, aber eigentlich Problematischen zu trennen. Warum?

Die fünf großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognosen gekappt. Statt um 1,3 Prozent, wie noch im Herbst angenommen, wird die deutsche Wirtschaft 2024 demnach nur noch um magere 0,1 Prozent wachsen. Nach der Rezession im vergangenen Jahr, nun eine Stagnation in diesem Jahr. Das klingt schlecht, ist aber erst einmal nicht dramatisch.

Felix Kiefer ist Redakteur im Wirtschaftsressort. Er sagt, die verzögerte Erholung der Konjunktur ist weniger problematisch als das geringe und weiter rückläufige Potenzialwachstum.

Konjunkturelle und strukturelle Faktoren überlagern sich

Die Nachfrage im In- und Ausland vor allem für Industrieprodukte zieht nicht so stark wie erhofft. Die Finanzierungskosten sind aufgrund der zögerlichen geldpolitischen Wende der Zentralbank immer noch hoch. Das geopolitische Umfeld ist mit dem Krieg im Nahen Osten abermals schlechter als noch zu Zeiten der letzten Prognose im September. Dadurch und durch weitere Faktoren verzögert sich die konjunkturelle Erholung in Deutschland.

„Gegenwind im In- und Ausland“ – der nüchterne Titel der Gemeinschaftsdiagnose beschreibt die Lage treffend. Doch was ein starker Wind war, ist zunehmend eine Brise geworden. Die Teuerung hat sich verlangsamt, bei Energie wie Lebensmitteln. Mit der sinkenden Inflation kehrt die Konsumlust der Menschen zurück. Dazu hellen sich auch die Geschäfts- und Exportaussichten wieder auf. Dadurch wird sich die Konjunktur im zweiten Halbjahr wohl stabilisieren.

Für zukünftiges Wachstum fehlen Arbeitskräfte

Doch der eigentliche Gegenwind kommt nicht auf kurze, sondern auf lange Sicht. Er heißt weder Lothar noch Sabine, sondern trägt den sperrigen Namen Potenzialwachstum. Und doch könnte er gleichermaßen zum Orkan werden. Denn das Potenzialwachstum ist schwach. Viel zu schwach.

Was verbirgt sich dahinter? Es beschreibt, was eine Volkswirtschaft in einer idealen Welt – ohne einen Corona-Schock oder einen Angriffskrieg – mit all den ihr zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren, wie Maschinen und Anlagen, Arbeitskräften, Technologie oder Knowhow, unter Normalauslastung leisten kann. Das Wachstum dieses Potenzials gibt also Aufschluss über den langfristigen Pfad der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die ist nichts anderes als dramatisch.

Um wieder mehr – oder überhaupt – Potenzial ins Wachstum zu bringen, braucht es heute dringend politische Antworten. Felix Kiefer

In den 1970er-Jahren lag es im Schnitt bei 2,5 Prozent pro Jahr. Zwischen 2000 und 2019 bei 1,4 Prozent und 2023 bei 0,7 Prozent. Mittelfristig dürfte es sogar nur noch bei 0,5 Prozent liegen. Das heißt, das zukünftige Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft ist begrenzt.

Das liegt vor allem daran, dass Arbeitskräfte bereits heute knapp sind und die Erwerbsbevölkerung durch den demografischen Wandel weiter zurückgeht. Es fehlen uns schlichtweg Arbeitskräfte, um zu wachsen. Aber auch daran, dass andere Standortfaktoren, wie die hohe Steuern- und Abgabenquote, bürokratische Prozesse oder die zunehmend marode sowie analoge Infrastruktur lange vernachlässigt wurde.

Einigkeit bei Diagnose, Dissens bei Therapiemaßnahmen

Um wieder mehr – oder überhaupt – Potenzial ins Wachstum zu bringen, braucht es heute dringend politische Antworten. Die Ampelkoalition hat sie derzeit nicht.

Dabei wissen doch eigentlich alle, was zu tun ist. Um den demografischen Wandel abzufedern, braucht es neben qualifizierter Zuwanderung auch stärkere Arbeitsanreize im Inland: Eine Einführung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Familienstartzeit für mehr Voll- statt Teilzeitarbeit, einen konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung. Die Senkung der Transferentzugsrate durch bessere Abstimmung von Sozialleistungen.

Die Vermittlung von mehr als zwei Millionen Ungelernten durch Weiterbildung. Auch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch steuerfreie Zuverdienstmöglichkeiten für Rentnerinnen und Rentner. Für all diese (beispielhaften) Maßnahmen fehlt ein Konsens innerhalb der Regierung.

Doch selbst wenn man dafür einen gemeinsamen politischen Willen entwickeln könnte, ist es damit allein nicht getan. Um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, aber auch um die Attraktivität des Standorts zu erhöhen, braucht es Investitionen. Mehr als der Bundeshalt hergibt.

Daher verordnen auch die fünf Institute auf Basis ihrer Diagnose eine „behutsame“ Reform der Schuldenbremse. Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Doch die Diagnose darf nicht länger überhört werden. Auch wenn es nicht alle hören wollen.