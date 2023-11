Deutschlands Alleingang bei der Schuldenbremse „Die deutschen Regeln werden als zu streng angesehen“

Nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen nimmt die Diskussion um Sinn oder Unsinn der Schuldenbremse wieder Fahrt auf. Sie behindere dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Innovationen, kritisieren die einen. Andere warnen vor zusätzlichen Belastungen für zukünftige Generationen. Am Donnerstag kündigte Finanzminister Christian Lindner (FDP) an, die Ampelkoalition werde die Schuldenbremse auch für 2023 mit der Begründung einer Notlage aussetzen.

Angelehnt an das Schweizer Modell, steht die Schuldenbremse in Deutschland seit 2009 im Grundgesetz. Im Normalfall darf Deutschland dadurch pro Jahr nur neue Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen.

Im Vergleich zu anderen Industrienationen weist Deutschland so die mit Abstand niedrigste Schuldenquote aus. Ist die Verpflichtung zum Sparen ein deutsches Phänomen?

Die Entscheidung aus Karlsruhe ist ein guter Schritt für Europa. Francesco Giavazzi, Ökonom und ehemaliger Wirtschaftsberater von Mario Draghi

„Fiskalregeln besitzen fast alle entwickelten Volkswirtschaften“, sagt Jens Boysen-Hogrefe, Haushalts- und Steuerexperte beim Institut für Weltwirtschaft Kiel. Doch die Schuldenbremse in Deutschland sei ein spezielles Verfassungskonstrukt und die Hürden für eine Änderung vergleichsweise hoch.

Auch Max Krahé von der Denkfabrik Dezernat Zukunft hält die hierzulande geltende Regel für besonders streng. „Kein anderer G7-Staat hat eine derart strikte, in der Verfassung verankerte Begrenzung der Neuverschuldung“, sagte der Ökonom dem Tagesspiegel. Dazu seien die europäischen Regeln laut Stabilitäts- und Wachstumspakt sowohl zahlenmäßig weniger einschränkend als auch eher auf Mittelfristigkeit statt auf jahresscharfe Einhaltung ausgelegt.

Wie handhaben andere Länder ihre Schulden und wie blicken Sie auf die deutsche Debatte? Eine Auswahl.

Großbritannien: Flexibilität für Zukunftsinvestitionen

Im Gegensatz zu anderen Staaten besitzt das Vereinigte Königreich keine niedergeschriebene Verfassung und damit auch keine verfassungsmäßig verankerte Schuldenregel. Zwar gibt es gesetzlich festgelegte Fiskalregeln. Doch die sind nicht in Stein gemeißelt.

„Eine britische Mehrheitsregierung kann die Gesetzgebung im Vergleich zu den Systemen vieler anderer Länder, einschließlich Deutschlands, relativ leicht ändern“, sagte eine Sprecherin des britischen Wirtschaftsforschungsinstituts IFS gegenüber dem Tagesspiegel.

Europäische Schuldenregeln Mit Unterzeichnung des Vertrages über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion – auch Fiskalpakt genannt – verpflichteten sich die EU-Länder zu einer Neuverschuldung von maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und einem Schuldenstand von maximal 60 Prozent des BIP. Der Vertrag ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Von den damals 28 Mitgliedsländern der EU unterzeichneten lediglich das Vereinigte Königreich, die Tschechische Republik und Kroatien das Abkommen nicht.

Dazu sind die Regeln bei weitem nicht so streng wie in Deutschland. Die „Charter for Budget Responsibility“ von Finanzminister Jeremy Hunt begrenzt die Höhe der Kreditaufnahme durch den Staat auf maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung bis zum fünften Jahr eines jeden Prognosezeitraumes.

„In Großbritannien stehen wir Regelungen, die Verschuldung in jedem Jahr zu begrenzen, kritisch gegenüber“, so die IFS-Sprecherin. Stattdessen brauche es Flexibilität, auch auf Schwankungen reagieren zu können. Dazu müsse man Kreditaufnahme aus „guten Gründen“, etwa zur Finanzierung künftiger Leistungen, zulassen.

USA: Zu strenge Regeln schränken ein

Auch in den USA gibt es keine Verfassungsvorschrift, die mit der Schuldenbremse in Deutschland vergleichbar wäre. Zwar verfügen die Bundesstaaten über Haushaltsregeln. Doch auf nationaler Ebene gibt es lediglich eine nominale Schuldenobergenze, die regelmäßig angehoben wird und „in den letzten Jahren zum Spielball von Parteipolitik geworden ist“, sagt Gian Maria Milesi-Ferretti, Senior Fellow an der US-amerikanischen Denkfabrik Brookings.

Eine Verankerung starrer Schuldenregeln in der Verfassung sei dem Ökonomen zufolge nicht üblich. Wenn, dann lediglich in Ländern, die in der Vergangenheit besonders verschwenderisch haushalteten. „Allgemein werden in den USA die deutschen Regeln als zu streng angesehen“, sagte der amerikanische Ökonom dem Tagesspiegel. Vor allem, weil sie notwendige Investitionen etwa für die Transformation des Energiesystems einschränken könnten.

Frankreich: Deutsche Prioritäten verwundern

Zwar hatte man in Frankreich 2008 unter Staatspräsident Nicolas Sarkozy den Grundsatz eines ausgeglichenen Haushalts in die Verfassung geschrieben. Allerdings wurde der Artikel nicht weiter spezifiziert und war damit nicht rechtlich bindend. Erst mit dem Europäischen Fiskalpakt 2012, überführte auch Frankreich die Budgetziele in nationales Recht.

„Frankreich ist eines der Länder, die die europäischen Regeln am flexibelsten umgesetzt haben“, sagt Andreas Eisl, Senior Fellow beim Jacques Delors Institut. Man sei in Frankreich sehr skeptisch, Fiskalregeln verfassungsmäßig festzulegen, da man Bedenken hat, damit die Souveränität des Volkes einzuschränken. „Man hat jedoch eine kreative Lösung gefunden“, so Eisl, der seine Doktorarbeit über französische Fiskalregeln geschrieben hat.

Es besteht schon einige Verwunderung über die Prioritäten. Andreas Eisl, Senior Fellow beim Jacques Delors Institut

Während sich Deutschland detaillierte Regeln in seine Verfassung geschrieben hat, hat sich Frankreich lediglich den Auftrag auferlegt, mittelfristige Budgetpläne zu erstellen, die den europäischen Regeln folgen. Doch seien diese Pläne in der Praxis zum einen oft weniger ambitioniert als die europäischen Vorgaben. Zum anderen könne die Regierung stets neue Pläne machen und Defizite so immer weiter in die Zukunft tragen.

Aktuell fühlt man sich in Frankreich laut Eisl tatsächlich darin bestätigt, sich nicht so stark durch nationale Fiskalregeln eingeschränkt zu haben. „Es besteht schon einige Verwunderung über die Priorität, die der Einhaltung einer durchaus diskutierbaren Regelgrenzen gegenüber wichtigen Investitionsbedarfen gegeben wird.“

Italien: Karlsruhe-Urteil ist ein Gewinn für Europa

Mit Unterzeichnung des europäischen Fiskalpakts im Jahr 2012 verpflichtete sich auch Italien, seinen Staatshaushalt auszugleichen und sich strukturell, also um konjunkturelle Schwankungen bereinigt, nicht mehr als um 0,5 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes zusätzlich zu verschulden.

Dem italienischen Ökonomen Francesco Giavazzi zufolge, ist man dabei allerdings auch in Italien recht vage geblieben. „Die Regierung ist lediglich verpflichtet danach zu streben, den Haushalt auszugleichen“, sagte Giavazzi dem Tagesspiegel.

Von dem Urteil des obersten deutschen Verfassungsgerichts zeigt sich der Professor der Mailänder Eliteuniversität Bocconi erfreut: „Die Entscheidung ist ein guter Schritt für Europa“. Bisher habe es diverse nationale Sonderregeln gegeben, um Schulden außerhalb des eigentlichen Haushalts zu machen. In Europa gäbe es allerdings Ausgaben, etwa zur Unterstützung der Ukraine oder der Finanzierung der grünen Transformation, die viel zu teuer für Nationalstaaten seien. Giavazzi sieht das Urteil damit auch als Chance „die Transformation stärker und gemeinsam auf europäischer Ebene zu finanzieren“.