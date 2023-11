Er wurde 90 Jahre alt Ex-Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot

Der Unternehmer und frühere Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie ein Sprecher der Dürr AG am Mittwoch mitteilte. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Die Dürr AG ist ein börsennotiertes Maschinen- und Anlagenbauunternehmen, das eigenen Angaben zufolge 1896 von Heinz Dürrs Großvater gegründet worden ist. Heinz Dürr selbst war zuletzt Großaktionär und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG. Er hatte zuvor 23 Jahre an der Spitze des Aufsichtsrats gestanden. 2013 legte er sein Amt nieder.

Heinz Dürr hat sich zudem als Bahnchef einen Namen gemacht. Nachdem er von 1980 bis 1990 Chef des AEG-Elektro-Konzerns war, wurde er 1991 Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn und Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. Nach der Zusammenlegung beider Bahnen, die in der Deutschen Bahn AG aufgingen, wurde er deren Vorstandsvorsitzender. Das blieb er bis 1997. Dürr wurde 1933 in Stuttgart geboren. (dpa, Tsp, cz)