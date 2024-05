Zu Gast auf der Met Gala Der umstrittene Tiktok-Chef wagt einen PR-Coup in den USA

Ein Halbsatz in einer Pressemitteilung ließ Branchenbeobachter aufhorchen: Die diesjährige Met Gala werde „durch Tiktok ermöglicht“, verkündeten die Organisatoren des hochkarätigen Modeevents in New York vor wenigen Wochen. Das Unternehmen war einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung am Montag im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Und der CEO der populären chinesischen Kurzvideo-App, Shou Zi Chew, war in diesem Jahr erstmals Ehrenvorsitzender.

Am Montagabend (Ortszeit) erschien der Tiktok-Chef als Gast der Met Gala auf dem roten Teppich, über den zuvor Superstars wie Jennifer Lopez gelaufen waren. Dabei steht Tiktok in den USA im Zentrum eines politischen Sturms.

Vor zwei Wochen hatte US-Präsident Joe Biden ein Gesetz unterzeichnet, das den chinesischen Mutterkonzern Bytedance zum Verkauf von Tiktok zwingt – andernfalls soll die App für amerikanische Nutzer verboten werden. Die US-Regierung wirft Tiktok vor, dass die chinesische Regierung auf Nutzerdaten zugreifen und die öffentliche Meinung manipulieren könne. Chew bezeichnet das Vorgehen als „Angriff auf die Meinungsfreiheit“.

Met Gala in New York: „Vogue“-Chefin lud erstmals CEO einer Social-Media-App ein

Die Met Gala ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die jedes Jahr Millionen Dollar für das Costume Institute des Museums einbringt. Vor allem aber ist das Event wegen der ausgefallenen Designerkostüme der Gäste ein Social-Media-Spektakel. Geleitet wird es von der langjährigen Chefredakteurin der amerikanischen „Vogue“, Anna Wintour.

Anna Wintour, britische Journalistin und Chefredakteurin der amerikanischen „Vogue“, leitete auch die diesjährige Met Gala. © REUTERS/Andrew Kelly

Die 74-Jährige ist bekannt dafür, Persönlichkeiten einzuladen, die sie als kulturell prägend ansieht. Laut der „New York Times“ waren in den vergangenen Jahren bereits Amazon-Gründer Jeff Bezos und Apple-Chef Tim Cook Ehrenvorsitzende. Mit Chew ist zum ersten Mal ein CEO eines sozialen Netzwerks dabei.

Seine Verbindung zur Met Gala ist ein PR-Coup, nicht nur wegen des parallel laufenden Verbotsverfahrens. Denn viele der Stars, die an der Gala teilnahmen, stehen bei der Universal Music Group unter Vertrag. Das Musiklabel, das größte in den USA, streitet sich mit Tiktok über Lizenzgebühren für Musikhits, mit denen Nutzer ihre Clips unterlegen.

Shou Zi Chew: Die schwierige Aufgabe des Tiktok-Chefs

Chew ist ein Ausnahmetalent in der chinesischen Technologiebranche. Der gebürtige Singapurer spricht fließend Englisch und Chinesisch, hat Wirtschaftswissenschaften am University College London studiert und später einen Master of Business Administration an der Harvard Business School absolviert. Nach Stationen bei der US-Großbank Goldman Sachs und dem russischen Risikokapitalgeber DST Global wurde er Finanzchef des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi.

Als Chef von Tiktok hat Chew eine schwierige Aufgabe. In den USA versucht er, das Unternehmen als internationalen Konzern zu positionieren und die Verbindungen zu Bytedance herunterzuspielen. In China muss er hingegen den richtigen Ton gegenüber den Eigentümern und der chinesischen Regierung finden, die seine Arbeit genau verfolgen.

Chews Vorgänger, der ehemalige Disney-Manager Kevin Mayer, war nur drei Monate lang an der Spitze von Tiktok und schmiss dann hin. Chew ist inzwischen seit drei Jahren CEO.

Shou Zi Chew, CEO von Tiktok, verlässt das Büro von Senator John Letterman in Washington, D.C. Die US-Regierung wirft Tiktok vor, dass die chinesische Regierung auf Nutzerdaten zugreifen und die öffentliche Meinung manipulieren könne. © imago/UPI Photo/BONNIE CASH

Für den Manager war die Met Gala eine gute Gelegenheit, die Bedeutung von Tiktok in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Verlag Condé Nast, Herausgeber von „Vogue“, „The New Yorker“ und anderen Zeitschriften, ist wie viele andere Medienhäuser in der Krise. Viele Mitarbeiter wurden entlassen, Publikationen geschlossen oder verkauft. Auch deshalb versucht „Vogue“-Chefredakteurin Wintour, die Met Gala zu verändern: Immer mehr Influencer aus den sozialen Medien präsentieren sich dort auf dem roten Teppich.

Tiktok nimmt laut Analysten elf Milliarden Dollar für Werbung ein

Diese Strategie kommt Tiktok entgegen. Denn als Reaktion auf den politischen Druck in den USA will der Konzern seine enorme Reichweite betonen, um zu zeigen: Die US-Wirtschaft kann auf Tiktok und die vielen Kleinunternehmer, die über die App ihr Geschäft aufgebaut haben, nicht verzichten. Die Analysten von E-Marketer gehen davon aus, dass die App in den USA bis 2024 mehr als elf Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen generieren wird.

50.000 Dollar kostet eine Karte für die Met Gala.

Im Zuge des Verbotsverfahrens hat Tiktok seine Lobbyarbeit intensiviert. In den Werbepausen der Oscar-Verleihung im Februar lief Tiktok-Werbung in Endlosschleife, in der US-Hauptstadt Washington hängen an vielen Bushaltestellen Tiktok-Plakate. Kürzlich legten Hunderte von Tiktok-Nutzern die Telefone von Kongressabgeordneten mit Protestanrufen lahm – der Konzern selbst hatte seine Nutzer dazu aufgerufen.

Wie viel sich Tiktok die Teilnahme an der Met Gala kosten ließ, ist nicht bekannt. Laut „Forbes“ legen Sponsoren durchschnittlich fünf Millionen Dollar auf den Tisch. Eine Karte für die Met Gala kostet rund 50.000 Dollar.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.