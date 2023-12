Achtung, Sie haben da eine Lücke „Viel zu oft wird Altersvorsorge mit Angst verkauft“

Frau Müller, um das Thema private Vorsorge wird häufig immer noch ein großer Bogen gemacht oder sich zu spät damit beschäftigt. Als Ausflüchte hört man, Aktien seien viel zu riskant, Fondsanlagen zu kompliziert. Warum fällt es uns so schwer, uns mit Finanzen zu beschäftigen?

Wir sind es nicht gewohnt, über Finanzprodukte und Finanzprozesse zu sprechen. Und all das, was der Mensch wenig gewohnt ist, das zieht uns erst einmal nicht unbedingt an. Wenn das Thema dann auf den Tisch kommt, fühlen wir uns fremd oder inkompetent.