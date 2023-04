Deutschland-Szenario Was uns bei einer neuen Bankenkrise droht

Trotz der jüngsten Unruhen im Bankensektor ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gut. Die Unternehmen starten „mit einem guten Gefühl in den Frühling“, meldet das Ifo-Institut und beruft sich auf eigene Umfragen. Doch die Unsicherheit bleibt: Was, wenn sich die Bankenprobleme doch noch verschärfen?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden