ETF’s unter dem Christbaum Wie Sie Kinder reich beschenken

Geldgeschenke haben häufig keinen guten Ruf – gerade, wenn die Beschenkten Kinder sind. „Dabei ist Geld per se komplett frei von irgendwelchen Eigenschaften. Es kommt darauf an, was die schenkende Person damit verbindet“, sagt Monika Müller.

Die Psychologin und Finanzcoachin findet Geldgeschenke grundsätzlich positiv: Kinder können dem Geld eine eigene Bedeutung geben, idealerweise eine kreative und offene, und eine verantwortungsbewusste Art entwickeln, mit Geld umzugehen. Finanzplanerin Stefanie Kühn aus Westerstede bei Oldenburg betont noch einen anderen Aspekt: „Der wichtigste Renditebringer für Kinder ist die Zeit. Weil sie einen so langen Anlagehorizont haben, sind Kinder die geborenen Aktiensparer“, erklärt sie.