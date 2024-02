Geld her, aber schnell Instant Payments sollen das Überweisen leichter machen

Japan hat es seit Jahrzehnten. Auch in China, Indien, Singapur oder Großbritannien, in Schweden und den Niederlanden sind sie weit stärker verbreitet als in Deutschland und auch EU-weit: nahtlose Echtzeit-Zahlungssysteme rund um die Uhr. Nun sollen auch alle deutschen und europäischen Banken Überweisungen von Kunden verpflichtend auch in Echtzeit verarbeiten.