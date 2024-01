Inflation frisst Rente auf Wie Sie ihre Altersvorsorge vor der Preissteigerung schützen

Ein Ehepaar hat ausgerechnet, dass es in 30 Jahren auf eine Rente von etwa 3000 Euro kommen wird, eine Mischung aus gesetzlicher Rente, einer Riester-Rente und einer Betriebsrente. Man freut sich, denn damit kann man im Prinzip gut leben, die Wohnung wird abbezahlt sein, die Kinder stehen längst auf eigenen Beinen. Sorgen um finanzielle Probleme im Alter, so freut sich das Paar, könne man also abhaken. Wirklich?