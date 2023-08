Inflation im Euro-Raum überraschend konstant Wie wird die Europäische Zentralbank reagieren?

Die Botschaft der Euro-Währungshüter in den vergangenen Wochen war eindeutig: Man wolle datenabhängig entscheiden, ob die Zinsen im Euro-Raum am 14. September erneut steigen sollen – oder ob erstmals seit Sommer 2022 eine Pause folgt. Das betonte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), nochmal explizit in ihrer Rede bei der wichtigsten Notenbankerkonferenz in Jackson Hole.