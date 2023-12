IT-Probleme bei zahlreichen Geldhäusern Wie sicher ist mein Geld noch bei der Bank?

In Zeiten von Onlinebanking, Zahlung per Karte und Handy und schrumpfender Bargeldnutzung ist Geld, das letztlich virtuell auch nur aus Daten besteht, zum Lieblingsziel von Kriminellen geworden. Cyberangriffe auf Banken und Bankkunden sind an der Tagesordnung und haben stark zugenommen. Müssen Bank- und Versicherungskunden um ihr Geld und ihre Daten fürchten?