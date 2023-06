Mangelnde Performance von ESG-Papieren Sind nachhaltige Fonds schlechter als ihr Ruf?

Geht es um Nachhaltigkeit, öffnen sich gerade tiefe Gräben in der Welt der Fonds. Zwar tragen immer mehr Fonds, ob aktiv oder passiv als ETF, nachhaltige Kürzel und Beinamen im Fondstitel. Und Europas Fondskunden sind vielfach dabei, ihr Geld in grüne Papiere anzulegen oder umzuschichten. Gleichzeitig jedoch wird die Kritik an den Papieren mit dem Beinamen ESG oder anderen nachhaltigen Kürzeln immer lauter.