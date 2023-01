Nachlass-Experte „Das Erbrecht ist nicht das letzte pädagogische Mittel“

Herr Schellenberg, beim Vererben und Verschenken geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Gefühle. Die einen bekommen etwas, die anderen nichts. Spielen sich in Ihrer Kanzlei Dramen ab?

Unsere Kanzlei macht vor allem Beratungen, keine Testamentseröffnungen. Wir sind da, wenn es darum geht, Testamente zu entwerfen. Zu uns kommen diejenigen, die etwas zu vererben haben, diejenigen, die nichts erben, sitzen nicht am Tisch. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass es in manchen Fällen ein böses Erwachen geben kann.

