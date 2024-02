Neuer Rekord im Dax steht an Jetzt geht es um die Dividende

Allein 40 Unternehmen werden in den kommenden Wochen gut 54 Milliarden Euro verteilen, vor allem in den Monaten April und Mai. Denn in der bevorstehenden Dividendensaison, so schätzt die Sparkassen-Fondstochter Deka, steht ein neuer Rekord an. 1,6 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr, glaubt die Deka, werden die Dax-Konzerne an ihre Besitzer verteilen – allen geopolitischen Krisen und konjunkturellen Problemen zum Trotz.