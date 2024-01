Neues Depot, geringere Kosten Ein Wechsel des Brokers ist einfach wie nie

Die Hausbank hat die Filiale in der Nachbarschaft geschlossen? Der Aktientipp des Anlageberaters war ein Flop? Und das mit dem Ordern der Aktien möchte man selbst in der Mittagspause erledigen? Es gibt viele gute Gründe, das Depot und dessen Pflege selbst in die Hand zu nehmen. Aber wie geht der Umzug zur neuen Freiheit?