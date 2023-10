Serie „Mein Geld“ Für wen lohnen sich Tages- und Festgeld?

Viel fehlt nicht mehr und auch sicherheitsorientierte Anleger erhalten wieder kleine reale Gewinne auf ihr Erspartes. Bisher waren die Zinssätze auf Tages- und Festgelder zwar gestiegen, lagen aber dennoch stets deutlich unter der Inflationsrate, sodass unterm Strich keine realen Gewinne nach Abzug der Preissteigerung möglich waren. Nach neuesten Daten aus der vergangenen Woche jedoch ist die Inflation in Deutschland deutlich gefallen, von 6,1 Prozent im August auf 4,5 Prozent im September. Bei den Zinsen steht inzwischen ebenfalls wieder eine Vier vor dem Komma. Gelingt es wie erhofft, die Inflation kurzfristig in Richtung drei Prozent zu drücken, so könnten Sparer erstmals seit längerer Zeit wieder reale Gewinne mit Zinsprodukten einfahren.