Serie „Mein Geld“ Lohnt es sich jetzt noch in ETFs einzusteigen?

Hunderttausende Anlegerinnen und Anleger sind erst in der Corona-Pandemie neu in die Aktienmärkte eingestiegen und haben mit Fonds, ob aktiven oder den passiven Exchange Traded Funds (ETF), erstmals an den Börsen Geld angelegt. Doch bereits 2022 wurde es unangenehm – und die Börsenneulinge dürften in ihren Depots nur dicke rote Minuszeichen gesehen haben.