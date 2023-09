Zinsen auf dem Kopf Wie Sie Unsicherheiten mit Anleihen kontern

Kürzlich empfahlen die Vermögensverwalter von Morgan Stanley ihren Kunden: „Laden Sie nun Anleihen ins Depot und profitieren Sie von den derzeit saftigen Renditen.“ Der Aktienmarkt habe „Dampf“ verloren, da sei es an der Zeit, die teilweise heiß gelaufenen Aktienkurse durch Einkäufe von günstigen Anleihen abzusichern, so die US-Bank.

Ähnlich äußerten sich zuletzt die meisten großen Banken. Goldman Sachs etwa sprach davon, dass die Anleihemärkte gerade Renditen und Chancen böten, die man eine Dekade lang nicht gesehen habe. Empfohlen wird ein Einstieg in den Anleihemarkt ganz besonders in den USA, wo der Zinszyklus deutlich weiter fortgeschritten ist als in der Eurozone. Hier rechnen viele zunächst noch mit zwei weiteren Zinserhöhungen, sehen jedoch auch zeitnah exzellente Chancen mit Anleihen.