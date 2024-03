Freelancen für Anfänger Wenn das Honorar zu hoch erscheint, ist es genau richtig

Anfang 2023 hatte ich eine Flaute. Bei der Agentur, für die ich arbeitete, brachen erdrutschartig Aufträge weg. Ich war so gut wie pleite – also habe ich gemacht, was man als Freelancerin macht: mich nach Jobs umgesehen, für die mein Herz nicht schlägt, die aber die Miete bezahlen.

Fast augenblicklich bot mir ein rasant wachsendes Start-up eine Festanstellung an. Und ich wusste kaum wie mir geschah, so schnell hörte ich mich auch schon „Nein“ sagen.